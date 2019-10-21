High School Football: Week #10 Matchups

Posted 9:12 am, October 21, 2019, by

SUPER 16 Sports Final Week #10             10-25-2019
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District 2:
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LAKE-LEHMAN
#2 DALLAS

NORTH POCONO
VALLEY VIEW

SUSQUEHANNA
HOLY REDEEMER

WILKES-BARRE AREA
BERWICK

HONESDALE
WEST SCRANTON

HAZLETON
CRESTWOOD

SCRANTON
DELAWARE VALLEY

RIVERSIDE
NORTHWEST AREA

LAKELAND
DUNMORE

NANTICOKE AREA
HANOVER AREA

ABINGTON HEIGHTS
WALLENPAUPACK

OLD FORGE
MONTROSE

PITTSTON AREA
WYOMING AREA

 

 

District 4:
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DANVILLE
#1 SOUTHERN COLUMBIA

LEWISBURG
MIFFLINBURG AREA

BUCKTAIL
MONTGOMERY

ATHENS
SAYRE

UPPER DAUPHIN
LINE MOUNTAIN

HUGHESVILLE
MUNCY

CENTRAL COLUMBIA
BLOOMSBURG

TOWANDA
WYALUSING VALLEY

NORTH PENN MANSFIELD
WELLSBORO

TUNKHANNOCK AREA
MIDD WEST

LOYALSOCK
SOUTH WILLIAMSPORT

WYOMING VALLEY WEST
WILLIAMSPORT

MT. CARMEL AREA
SHAMOKIN AREA

MILTON
SHIKELLAMY

 

 

District 11:
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SUSQUENITA
TRI VALLEY

MAHANOY AREA
SHENANDOAH VALLEY

POCONO MTN. EAST
POCONO MTN. WEST

HALIFAX
PINE GROVE AREA

MARIAN CATHOLIC
TAMAQUA

POTTSVILLE
NORTH SCHUYLKILL

MINERSVILLE
PANTHER VALLEY

STROUDSBURG
PLEASANT VALLEY

MILLERSBURG
WILLIAMS VALLEY

SCHUYLKILL HAVEN
BLUE MOUNTAIN

JENKINTOWN
NATIVITY BVM

LEHIGHTON
JIM THORPE

NORTHERN LEBANON
PALMERTON

EAST STROUDS. SOUTH
EAST STROUDS. NORTH

Saturday:
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WARRIOR RUN
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm

WESTERN WAYNE
SCRANTON PREP 1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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