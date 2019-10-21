High School Football: Week #10 Matchups
SUPER 16 Sports Final Week #10 10-25-2019
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District 2:
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LAKE-LEHMAN
#2 DALLAS
NORTH POCONO
VALLEY VIEW
SUSQUEHANNA
HOLY REDEEMER
WILKES-BARRE AREA
BERWICK
HONESDALE
WEST SCRANTON
HAZLETON
CRESTWOOD
SCRANTON
DELAWARE VALLEY
RIVERSIDE
NORTHWEST AREA
LAKELAND
DUNMORE
NANTICOKE AREA
HANOVER AREA
ABINGTON HEIGHTS
WALLENPAUPACK
OLD FORGE
MONTROSE
PITTSTON AREA
WYOMING AREA
District 4:
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DANVILLE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
LEWISBURG
MIFFLINBURG AREA
BUCKTAIL
MONTGOMERY
ATHENS
SAYRE
UPPER DAUPHIN
LINE MOUNTAIN
HUGHESVILLE
MUNCY
CENTRAL COLUMBIA
BLOOMSBURG
TOWANDA
WYALUSING VALLEY
NORTH PENN MANSFIELD
WELLSBORO
TUNKHANNOCK AREA
MIDD WEST
LOYALSOCK
SOUTH WILLIAMSPORT
WYOMING VALLEY WEST
WILLIAMSPORT
MT. CARMEL AREA
SHAMOKIN AREA
MILTON
SHIKELLAMY
District 11:
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SUSQUENITA
TRI VALLEY
MAHANOY AREA
SHENANDOAH VALLEY
POCONO MTN. EAST
POCONO MTN. WEST
HALIFAX
PINE GROVE AREA
MARIAN CATHOLIC
TAMAQUA
POTTSVILLE
NORTH SCHUYLKILL
MINERSVILLE
PANTHER VALLEY
STROUDSBURG
PLEASANT VALLEY
MILLERSBURG
WILLIAMS VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN
BLUE MOUNTAIN
JENKINTOWN
NATIVITY BVM
LEHIGHTON
JIM THORPE
NORTHERN LEBANON
PALMERTON
EAST STROUDS. SOUTH
EAST STROUDS. NORTH
Saturday:
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WARRIOR RUN
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
WESTERN WAYNE
SCRANTON PREP 1:00 pm