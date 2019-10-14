Posted 8:54 am, October 14, 2019, by

SUPER 16 Sports Final Week #9 10-18-2019
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Schedules subject to change:

District 2:
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BERWICK
DALLAS

CRESTWOOD
PITTSTON AREA

RIVERSIDE
MONTROSE

DELAWARE VALLEY
WYOMING VALLEY WEST

NORTHWEST AREA
OLD FORGE

MID VALLEY
TUNKHANNOCK AREA

NANTICOKE AREA
LAKE-LEHMAN

WILLIAMSPORT
WILKES-BARRE AREA

SCRANTON PREP
LAKELAND

NORTH POCONO
HONESDALE

WESTERN WAYNE
DUNMORE

VALLEY VIEW
SCRANTON

LACKAWANNA TRAIL
HOLY REDEEMER

HANOVER AREA
WYOMING AREA

WALLENPAUPACK
HAZLETON

District 4:
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LOYALSOCK
WARRIOR RUN

WYALUSING VALLEY
WELLSBORO

DANVILLE
SELINSGROVE

SHAMOKIN AREA
SHIKELLAMY

MIFFLINBURG AREA
CENTRAL MOUNTAIN

BLOOMSBURG
SOUTH WILLIAMSPORT

CANTON
NORTH PENN MANSFIELD

TROY
ATHENS

COL.- MONT. VO-TECH
BUCKTAIL

TOWANDA
HUGHESVILLE

SOUTH WILLIAMSPORT
MILTON

BLOOMSBURG
MT. CARMEL AREA

CENTRAL COLUMBIA
LEWISBURG

SOUTHERN COLUMBIA
MONTOURSVILLE

COWANESQUE VALLEY
MONTGOMERY

District 11:
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LINE MOUNTAIN
TRI VALLEY

POCONO MTN. EAST
NORTHAMPTON

DIERUFF
STROUDSBURG

SHENANDOAH VALLEY
MINERSVILLE

PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH

BRISTOL
NATIVITY BVM

JIM THORPE
TAMAQUA

BLUE MOUNTAIN
POTTSVILLE

PALMERTON
SALISBURY TWP.

PANTHER VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN

STROUDSBURG
DIERUFF

NORTH SCHUYLKILL
LEHIGHTON

WILLIAMS VALLEY
HALIFAX

EAST STROUDS. NORTH
POCONO MTN. WEST

PINE GROVE AREA
UPPER DAUPHIN

MARIAN CATHOLIC
MAHANOY AREA

Saturday:
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CARBONDALE AREA
SUSQUEHANNA 1:00 pm

WEST SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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