SUPER 16 Sports Final Week #9 10-18-2019
——————————————————————-
Schedules subject to change:
District 2:
—————
BERWICK
DALLAS
CRESTWOOD
PITTSTON AREA
RIVERSIDE
MONTROSE
DELAWARE VALLEY
WYOMING VALLEY WEST
NORTHWEST AREA
OLD FORGE
MID VALLEY
TUNKHANNOCK AREA
NANTICOKE AREA
LAKE-LEHMAN
WILLIAMSPORT
WILKES-BARRE AREA
SCRANTON PREP
LAKELAND
NORTH POCONO
HONESDALE
WESTERN WAYNE
DUNMORE
VALLEY VIEW
SCRANTON
LACKAWANNA TRAIL
HOLY REDEEMER
HANOVER AREA
WYOMING AREA
WALLENPAUPACK
HAZLETON
District 4:
————–
LOYALSOCK
WARRIOR RUN
WYALUSING VALLEY
WELLSBORO
DANVILLE
SELINSGROVE
SHAMOKIN AREA
SHIKELLAMY
MIFFLINBURG AREA
CENTRAL MOUNTAIN
BLOOMSBURG
SOUTH WILLIAMSPORT
CANTON
NORTH PENN MANSFIELD
TROY
ATHENS
COL.- MONT. VO-TECH
BUCKTAIL
TOWANDA
HUGHESVILLE
SOUTH WILLIAMSPORT
MILTON
BLOOMSBURG
MT. CARMEL AREA
CENTRAL COLUMBIA
LEWISBURG
SOUTHERN COLUMBIA
MONTOURSVILLE
COWANESQUE VALLEY
MONTGOMERY
District 11:
—————-
LINE MOUNTAIN
TRI VALLEY
POCONO MTN. EAST
NORTHAMPTON
DIERUFF
STROUDSBURG
SHENANDOAH VALLEY
MINERSVILLE
PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH
BRISTOL
NATIVITY BVM
JIM THORPE
TAMAQUA
BLUE MOUNTAIN
POTTSVILLE
PALMERTON
SALISBURY TWP.
PANTHER VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN
STROUDSBURG
DIERUFF
NORTH SCHUYLKILL
LEHIGHTON
WILLIAMS VALLEY
HALIFAX
EAST STROUDS. NORTH
POCONO MTN. WEST
PINE GROVE AREA
UPPER DAUPHIN
MARIAN CATHOLIC
MAHANOY AREA
Saturday:
—————
CARBONDALE AREA
SUSQUEHANNA 1:00 pm
WEST SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm