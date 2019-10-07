High School Football Schedule Week #8 2019
SUPER 16 Sports Final Week #8 10-11-2019
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District 2:
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DELAWARE VALLEY
WILLIAMSPORT
ABINGTON HEIGHTS
WYOMING VALLEY WEST
MONTROSE
HONESDALE
LAKE-LEHMAN
MID VALLEY
WYALUSING VALLEY
NORTHWEST AREA
WILKES-BARRE AREA
WALLENPAUPACK
SCRANTON
HAZLETON
OLD FORGE
RIVERSIDE
LAKELAND
NANTICOKE AREA
NORTH POCONO
TUNKHANNOCK AREA
HANOVER AREA
LACKAWANNA TRAIL
WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON
BERWICK
CRESTWOOD
HOLY REDEEMER
WYOMING AREA
DALLAS
VALLEY VIEW
District 4:
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CENTRAL MOUNTAIN
SELINSGROVE
MIDD WEST
ATHENS
NATIVITY BVM
BUCKTAIL
SHAMOKIN AREA
DANVILLE
TOWANDA
NORTH PENN MANSFIELD
MONTGOMERY
TROY
HUGHESVILLE
BLOOMSBURG
JERSEY SHORE
LEWISBURG
CANTON
WELLSBORO
MILTON
LOYALSOCK
SOUTH WILLIAMSPORT
MT. CARMEL AREA
SHIKELLAMY
SOUTHERN COLUMBIA
WARRIOR RUN
CENTRAL COLUMBIA
MONTOURSVILLE
MIFFLINBURG AREA
District 11:
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EAST STROUDS. SOUTH
DIERUFF
POTTSVILLE
JIM THORPE
NORTH SCHUYLKILL
BLUE MOUNTAIN
WILSON
PALMERTON
EAST STROUDS. NORTH
POCONO MTN. EAST
LINE MOUNTAIN
PINE GROVE AREA
TRI VALLEY
NEWPORT
TAMAQUA
LEHIGHTON
MINERSVILLE
SCHUYLKILL HAVEN
STROUDSBURG
PARKLAND
SHENANDOAH VALLEY
MARIAN CATHOLIC
MAHANOY AREA
PANTHER VALLEY
UPPER DAUPHIN
WILLIAMS VALLEY
POCONO MTN. WEST
PLEASANT VALLEY
Saturday:
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PITTSTON AREA
SCRANTON PREP 1:00 pm
MUNCY
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
DUNMORE
SUSQUEHANNA 1:00 pm