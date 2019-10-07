School Closings And Delays

High School Football Schedule Week #8 2019

Posted 9:02 am, October 7, 2019, by

#Super16Spirit @C_Joyce3183

SUPER 16 Sports Final Week #8            10-11-2019
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District 2:
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DELAWARE VALLEY
WILLIAMSPORT

ABINGTON HEIGHTS
WYOMING VALLEY WEST

MONTROSE
HONESDALE

LAKE-LEHMAN
MID VALLEY

WYALUSING VALLEY
NORTHWEST AREA

WILKES-BARRE AREA
WALLENPAUPACK

SCRANTON
HAZLETON

OLD FORGE
RIVERSIDE

LAKELAND
NANTICOKE AREA

NORTH POCONO
TUNKHANNOCK AREA

HANOVER AREA
LACKAWANNA TRAIL

WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON

BERWICK
CRESTWOOD

HOLY REDEEMER
WYOMING AREA

DALLAS
VALLEY VIEW

District 4:
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CENTRAL MOUNTAIN
SELINSGROVE

MIDD WEST
ATHENS

NATIVITY BVM
BUCKTAIL

SHAMOKIN AREA
DANVILLE

TOWANDA
NORTH PENN MANSFIELD

MONTGOMERY
TROY

HUGHESVILLE
BLOOMSBURG

JERSEY SHORE
LEWISBURG

CANTON
WELLSBORO

MILTON
LOYALSOCK

SOUTH WILLIAMSPORT
MT. CARMEL AREA

SHIKELLAMY
SOUTHERN COLUMBIA

WARRIOR RUN
CENTRAL COLUMBIA

MONTOURSVILLE
MIFFLINBURG AREA

District 11:
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EAST STROUDS. SOUTH
DIERUFF

POTTSVILLE
JIM THORPE

NORTH SCHUYLKILL
BLUE MOUNTAIN

WILSON
PALMERTON

EAST STROUDS. NORTH
POCONO MTN. EAST

LINE MOUNTAIN
PINE GROVE AREA

TRI VALLEY
NEWPORT

TAMAQUA
LEHIGHTON

MINERSVILLE
SCHUYLKILL HAVEN

STROUDSBURG
PARKLAND

SHENANDOAH VALLEY
MARIAN CATHOLIC

MAHANOY AREA
PANTHER VALLEY

UPPER DAUPHIN
WILLIAMS VALLEY

POCONO MTN. WEST
PLEASANT VALLEY

 

 

Saturday:
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PITTSTON AREA
SCRANTON PREP                    1:00 pm

MUNCY
COL.- MONT. VO-TECH       1:00 pm

DUNMORE
SUSQUEHANNA                      1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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