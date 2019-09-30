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Posted 8:38 am, September 30, 2019, by

Sunset at the Schuylkill Haven at Leighton Football game

Super 16 Sports Final Week #7 10-4-2019
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District 2:
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HANOVER AREA
NORTHWEST AREA

LAKE-LEHMAN
HOLY REDEEMER

RIVERSIDE
MID VALLEY

WYOMING AREA
DUNMORE

TUNKHANNOCK AREA
CRESTWOOD

NANTICOKE AREA
DALLAS

VALLEY VIEW
WESTERN WAYNE

WEST SCRANTON
SCRANTON

HAZLETON
BERWICK

NORTH PENN MANSFIELD
MONTROSE

HONESDALE
SCRANTON PREP

LACKAWANNA TRAIL
OLD FORGE

CARBONDALE AREA
LAKELAND

WALLENPAUPACK
NORTH POCONO

ABINGTON HEIGHTS
DELAWARE VALLEY

WYOMING VALLEY WEST
WILKES-BARRE AREA

District 4:
—————

MIFFLINBURG AREA
LOYALSOCK

ATHENS
TOWANDA

BUCKTAIL
COWANESQUE VALLEY

MONTGOMERY
MUNCY

MT. CARMEL AREA
HUGHESVILLE

CENTRAL COLUMBIA
SOUTH WILLIAMSPORT

SELINSGROVE
SHAMOKIN AREA

WELLSBORO
MILTON

PITTSTON AREA
WILLIAMSPORT

NEWPORT
LINE MOUNTAIN

LEWISBURG
SHIKELLAMY

BLOOMSBURG
WARRIOR RUN

SOUTHERN COLUMBIA
JERSEY SHORE

WYALUSING VALLEY
TROY

COL.- MONT. VO-TECH
BUCKTAIL

DANVILLE
MONTOURSVILLE

District 11:
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NORTHAMPTON
STROUDSBURG

MINERSVILLE
MAHANOY AREA

PINE GROVE AREA
WILLIAMS VALLEY

BLUE MOUNTAIN
JIM THORPE

MIDD WEST
NATIVITY BVM

CATASAUQUA
PALMERTON

PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. NORTH

LEHIGHTON
POTTSVILLE

SCHUYLKILL HAVEN
SHENANDOAH VALLEY

TRI VALLEY
MILLERSBURG

DIERUFF
POCONO MTN. WEST

MARIAN CATHOLIC
PANTHER VALLEY

TAMAQUA
NORTH SCHUYLKILL

POCONO MTN. EAST
WILLIAM ALLEN

BETHLEHEM CATHOLIC
EAST STROUDS. SOUTH

Saturday:
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HONESDALE
SCRANTON PREP 1:00 pm

LEWISBURG
SHIKELLAMY 7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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