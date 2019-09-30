Super 16 Sports Final Week #7 10-4-2019
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District 2:
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HANOVER AREA
NORTHWEST AREA
LAKE-LEHMAN
HOLY REDEEMER
RIVERSIDE
MID VALLEY
WYOMING AREA
DUNMORE
TUNKHANNOCK AREA
CRESTWOOD
NANTICOKE AREA
DALLAS
VALLEY VIEW
WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON
SCRANTON
HAZLETON
BERWICK
NORTH PENN MANSFIELD
MONTROSE
HONESDALE
SCRANTON PREP
LACKAWANNA TRAIL
OLD FORGE
CARBONDALE AREA
LAKELAND
WALLENPAUPACK
NORTH POCONO
ABINGTON HEIGHTS
DELAWARE VALLEY
WYOMING VALLEY WEST
WILKES-BARRE AREA
District 4:
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MIFFLINBURG AREA
LOYALSOCK
ATHENS
TOWANDA
BUCKTAIL
COWANESQUE VALLEY
MONTGOMERY
MUNCY
MT. CARMEL AREA
HUGHESVILLE
CENTRAL COLUMBIA
SOUTH WILLIAMSPORT
SELINSGROVE
SHAMOKIN AREA
WELLSBORO
MILTON
PITTSTON AREA
WILLIAMSPORT
NEWPORT
LINE MOUNTAIN
LEWISBURG
SHIKELLAMY
BLOOMSBURG
WARRIOR RUN
SOUTHERN COLUMBIA
JERSEY SHORE
WYALUSING VALLEY
TROY
COL.- MONT. VO-TECH
BUCKTAIL
DANVILLE
MONTOURSVILLE
District 11:
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NORTHAMPTON
STROUDSBURG
MINERSVILLE
MAHANOY AREA
PINE GROVE AREA
WILLIAMS VALLEY
BLUE MOUNTAIN
JIM THORPE
MIDD WEST
NATIVITY BVM
CATASAUQUA
PALMERTON
PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. NORTH
LEHIGHTON
POTTSVILLE
SCHUYLKILL HAVEN
SHENANDOAH VALLEY
TRI VALLEY
MILLERSBURG
DIERUFF
POCONO MTN. WEST
MARIAN CATHOLIC
PANTHER VALLEY
TAMAQUA
NORTH SCHUYLKILL
POCONO MTN. EAST
WILLIAM ALLEN
BETHLEHEM CATHOLIC
EAST STROUDS. SOUTH
Saturday:
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HONESDALE
SCRANTON PREP 1:00 pm
LEWISBURG
SHIKELLAMY 7:00 pm