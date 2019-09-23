Posted 9:03 am, September 23, 2019, by

The Super16 Sports Final Week #6            9-27-2019
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There are a host of GREAT games this week!

 

The Super 16:
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SOUTH WILLIAMSPORT
#1       SOUTHERN COLUMBIA

#4      BERWICK
#2      VALLEY VIEW

#3      DALLAS
WILKES-BARRE AREA

#5      MONTOURSVILLE
MILTON

#6      WYOMING AREA
LAKE-LEHMAN

#14   POTTSVILLE
#7      TAMAQUA

#9      JIM THORPE
#8      NORTH SCHUYLKILL

#10    EAST STROUDS. SOUTH
NORTHAMPTON

#11   WESTERN WAYNE
LAKELAND

DUNMORE
#12   OLD FORGE

#13   DELAWARE VALLEY
HAZLETON

MIFFLINBURG AREA
#15   MT. CARMEL AREA

#16   WILLIAMS VALLEY
LINE MOUNTAIN

District 2:
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TOWANDA
TUNKHANNOCK AREA

CRESTWOOD
NANTICOKE AREA

SCRANTON PREP
NORTH POCONO

HOLY REDEEMER
HANOVER AREA

MID VALLEY
LACKAWANNA TRAIL

WILLIAMSPORT
SCRANTON

WEST SCRANTON
PITTSTON AREA

CARBONDALE AREA
MONTROSE

WYOMING VALLEY WEST
WALLENPAUPACK

 

 

District 4:
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OTTO ELDRED
BUCKTAIL

NATIVITY BVM
MONTGOMERY

LOYALSOCK
SELINSGROVE

NORTH PENN MANSFIELD
WYALUSING VALLEY

DANVILLE
CENTRAL COLUMBIA

HUGHESVILLE
WARRIOR RUN

SHIKELLAMY
CENTRAL MOUNTAIN

 

 

 

District 11:
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PANTHER VALLEY
SHENANDOAH VALLEY

EAST STROUDS. NORTH
DIERUFF

HALIFAX
TRI VALLEY

POCONO MTN. WEST
FREEDOM

PLEASANT VALLEY
POCONO MTN. EAST

MINERSVILLE
MARIAN CATHOLIC

LEHIGHTON
BLUE MOUNTAIN

PALMERTON
NORTHWESTERN LEHIGH

MAHANOY AREA
SCHUYLKILL HAVEN

 

 

Saturday:
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NORTHWEST AREA
SUSQUEHANNA                      1:00 pm

SAYRE
COL.- MONT. VO-TECH        1:00 pm

HONESDALE
ABINGTON HEIGHTS             1:00 pm

STROUDSBURG
WILLIAM ALLEN                        1:00 pm

JUNIATA
PINE GROVE AREA                  7:00 pm

BLOOMSBURG
LEWISBURG                                7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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