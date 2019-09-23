The Super16 Sports Final Week #6 9-27-2019
—————————————————————-
There are a host of GREAT games this week!
The Super 16:
———————-
SOUTH WILLIAMSPORT
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#4 BERWICK
#2 VALLEY VIEW
#3 DALLAS
WILKES-BARRE AREA
#5 MONTOURSVILLE
MILTON
#6 WYOMING AREA
LAKE-LEHMAN
#14 POTTSVILLE
#7 TAMAQUA
#9 JIM THORPE
#8 NORTH SCHUYLKILL
#10 EAST STROUDS. SOUTH
NORTHAMPTON
#11 WESTERN WAYNE
LAKELAND
DUNMORE
#12 OLD FORGE
#13 DELAWARE VALLEY
HAZLETON
MIFFLINBURG AREA
#15 MT. CARMEL AREA
#16 WILLIAMS VALLEY
LINE MOUNTAIN
District 2:
—————
TOWANDA
TUNKHANNOCK AREA
CRESTWOOD
NANTICOKE AREA
SCRANTON PREP
NORTH POCONO
HOLY REDEEMER
HANOVER AREA
MID VALLEY
LACKAWANNA TRAIL
WILLIAMSPORT
SCRANTON
WEST SCRANTON
PITTSTON AREA
CARBONDALE AREA
MONTROSE
WYOMING VALLEY WEST
WALLENPAUPACK
District 4:
—————
OTTO ELDRED
BUCKTAIL
NATIVITY BVM
MONTGOMERY
LOYALSOCK
SELINSGROVE
NORTH PENN MANSFIELD
WYALUSING VALLEY
DANVILLE
CENTRAL COLUMBIA
HUGHESVILLE
WARRIOR RUN
SHIKELLAMY
CENTRAL MOUNTAIN
District 11:
—————-
PANTHER VALLEY
SHENANDOAH VALLEY
EAST STROUDS. NORTH
DIERUFF
HALIFAX
TRI VALLEY
POCONO MTN. WEST
FREEDOM
PLEASANT VALLEY
POCONO MTN. EAST
MINERSVILLE
MARIAN CATHOLIC
LEHIGHTON
BLUE MOUNTAIN
PALMERTON
NORTHWESTERN LEHIGH
MAHANOY AREA
SCHUYLKILL HAVEN
Saturday:
—————
NORTHWEST AREA
SUSQUEHANNA 1:00 pm
SAYRE
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
HONESDALE
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
STROUDSBURG
WILLIAM ALLEN 1:00 pm
JUNIATA
PINE GROVE AREA 7:00 pm
BLOOMSBURG
LEWISBURG 7:00 pm