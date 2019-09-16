High School Football Schedule Week #5 2019
SUPER 16 Sports Final Week #5 9-20-2019
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The Super 16:
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CENTRAL COLUMBIA
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#2 VALLEY VIEW
HONESDALE
#3 DALLAS
WYOMING VALLEY WEST
SELINSGROVE
#4 BERWICK
#5 MONTOURSVILLE
LOYALSOCK
TUNKHANNOCK AREA
#6 WYOMING AREA
#7 TAMAQUA
BLUE MOUNTAIN
#9 MT. CARMEL AREA
#8 NORTH SCHUYLKILL
#10 JIM THORPE
MIDD WEST
WILLIAM ALLEN
#11 EAST STROUDS. SOUTH
#12 WESTERN WAYNE
HANOVER AREA
#13 OLD FORGE (Idle)
NORTH POCONO
#14 DELAWARE VALLEY SAT 1PM
#15 POTTSVILLE
INTERBORO
JUNIATA
#16 WILLIAMS VALLEY
District 2:
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WALLENPAUPACK
PITTSTON AREA
LACKAWANNA TRAIL
CARBONDALE AREA
HOLY REDEEMER
NANTICOKE AREA
RIVERSIDE
DUNMORE
MONTROSE
SUSQUEHANNA
WALLENPAUPACK
PITTSTON AREA
LAKELAND
MID VALLEY
WILKES-BARRE AREA
HAZLETON
SCRANTON PREP
WEST SCRANTON
District 4:
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SAYRE
WYALUSING VALLEY
SHAMOKIN AREA
LEWISBURG
SHIKELLAMY
JERSEY SHORE
WELLSBORO
HUGHESVILLE
CRESTWOOD
WILLIAMSPORT
MUNCY
BUCKTAIL
WARRIOR RUN
MIFFLINBURG AREA
MILTON
DANVILLE
TROY
TOWANDA
LINE MOUNTAIN
MILLERSBURG
PINE GROVE AREA
SUSQUENITA
SOUTH WILLIAMSPORT
BLOOMSBURG
COL.- MONT. VO-TECH
MONTGOMERY
CANTON
ATHENS
District 11:
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HAMBURG
MAHANOY AREA
PANTHER VALLEY
LEHIGHTON
POCONO MTN. EAST
STROUDSBURG
NATIVITY BVM
SHENANDOAH VALLEY
PEN ARGYL
PALMERTON
SCHUYLKILL VALLEY
MINERSVILLE
SCHUYLKILL HAVEN
MARIAN CATHOLIC
DIERUFF
PLEASANT VALLEY
NORTHAMPTON
POCONO MTN. WEST
UPPER DAUPHIN
TRI VALLEY
ALLENTOWN CENT. CATH.
EAST STROUDS. NORTH
Saturday:
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NORTH POCONO
#14 DELAWARE VALLEY 1:00 pm
SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
MONTROSE
SUSQUEHANNA 1:00 pm