High School Football Schedule Week #5 2019

Posted 1:55 pm, September 16, 2019, by

SUPER 16 Sports Final   Week #5               9-20-2019
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The Super 16:
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CENTRAL COLUMBIA
#1          SOUTHERN COLUMBIA

#2          VALLEY VIEW
HONESDALE

#3         DALLAS
WYOMING VALLEY WEST

SELINSGROVE
#4        BERWICK

#5        MONTOURSVILLE
LOYALSOCK

TUNKHANNOCK AREA
#6         WYOMING AREA

#7          TAMAQUA
BLUE MOUNTAIN

#9          MT. CARMEL AREA
#8          NORTH SCHUYLKILL

#10       JIM THORPE
MIDD WEST

WILLIAM ALLEN
#11       EAST STROUDS. SOUTH

#12       WESTERN WAYNE
HANOVER AREA

#13       OLD FORGE (Idle)

NORTH POCONO
#14       DELAWARE VALLEY        SAT 1PM

#15       POTTSVILLE
INTERBORO

JUNIATA
#16       WILLIAMS VALLEY

 

 

District 2:
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WALLENPAUPACK
PITTSTON AREA

LACKAWANNA TRAIL
CARBONDALE AREA

HOLY REDEEMER
NANTICOKE AREA

RIVERSIDE
DUNMORE

MONTROSE
SUSQUEHANNA

WALLENPAUPACK
PITTSTON AREA

LAKELAND
MID VALLEY

WILKES-BARRE AREA
HAZLETON

SCRANTON PREP
WEST SCRANTON

 

 

District 4:
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SAYRE
WYALUSING VALLEY

SHAMOKIN AREA
LEWISBURG

SHIKELLAMY
JERSEY SHORE

WELLSBORO
HUGHESVILLE

CRESTWOOD
WILLIAMSPORT

MUNCY
BUCKTAIL

WARRIOR RUN
MIFFLINBURG AREA

MILTON
DANVILLE

TROY
TOWANDA

LINE MOUNTAIN
MILLERSBURG

PINE GROVE AREA
SUSQUENITA

SOUTH WILLIAMSPORT
BLOOMSBURG

COL.- MONT. VO-TECH
MONTGOMERY

CANTON
ATHENS

 

 

 

District 11:
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HAMBURG
MAHANOY AREA

PANTHER VALLEY
LEHIGHTON

POCONO MTN. EAST
STROUDSBURG

NATIVITY BVM
SHENANDOAH VALLEY

PEN ARGYL
PALMERTON

SCHUYLKILL VALLEY
MINERSVILLE

SCHUYLKILL HAVEN
MARIAN CATHOLIC

DIERUFF
PLEASANT VALLEY

NORTHAMPTON
POCONO MTN. WEST

UPPER DAUPHIN
TRI VALLEY

ALLENTOWN CENT. CATH.
EAST STROUDS. NORTH

 

 

 

Saturday:
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NORTH POCONO
#14 DELAWARE VALLEY 1:00 pm

SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm

MONTROSE
SUSQUEHANNA 1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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