Posted 9:29 am, September 9, 2019, by

Super 16 Sports Final Week #4          9-13-2019
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District 2:
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LAKELAND
WEST SCRANTON

TUNKHANNOCK AREA
HONESDALE

WYOMING AREA
NANTICOKE AREA

ABINGTON HEIGHTS
NORTH POCONO

WYOMING VALLEY WEST
BERWICK

HANOVER AREA
RIVERSIDE

PITTSTON AREA
DALLAS

HOLY REDEEMER
OLD FORGE

WESTERN WAYNE
MONTROSE

LACKAWANNA TRAIL
DUNMORE

SUSQUEHANNA
MID VALLEY

CARBONDALE AREA
LAKE-LEHMAN

SCRANTON
WALLENPAUPACK

DELAWARE VALLEY
WILKES-BARRE AREA

 

 

District 4:
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TRI VALLEY
PINE GROVE AREA

SHENANDOAH VALLEY
MIDD WEST

LINE MOUNTAIN
JUNIATA

MIFFLINBURG AREA
DANVILLE

SELINSGROVE
SHIKELLAMY

MUNCY
SOUTH WILLIAMSPORT

BLOOMSBURG
LOYALSOCK

TOWANDA
WELLSBORO

WARRIOR RUN
MONTOURSVILLE

HUGHESVILLE
CENTRAL COLUMBIA

NORTH PENN MANSFIELD
TROY

LEWISBURG
MILTON

BUCKTAIL
CANTON

SOUTHERN COLUMBIA
SHAMOKIN AREA

JERSEY SHORE
MT. CARMEL AREA

WYALUSING VALLEY
ATHENS

 

 

 

District 11:
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EAST STROUDS. NORTH
NORTHAMPTON

DIERUFF
POCONO MTN. EAST

PLEASANT VALLEY
EMMAUS

NORTH SCHUYLKILL
SCHUYLKILL HAVEN

PALMERTON
NOTRE DAME GP

HAMBURG
MINERSVILLE

KUTZTOWN
JIM THORPE

NATIVITY BVM
MAHANOY AREA

TAMAQUA
PANTHER VALLEY

MARIAN CATHOLIC
LEHIGHTON

SUSQUENITA
WILLIAMS VALLEY

POCONO MTN. WEST
WILLIAM ALLEN

CRESTWOOD
POTTSVILLE

HAZLETON
WILLIAMSPORT

EAST STROUDS. SOUTH
STROUDSBURG

 

 

 

Saturday:
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VALLEY VIEW
SCRANTON PREP                        2:30PM

BLUE MOUNTAIN
WYOMISSING                                1:00 pm

COWANESQUE VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH            1:00 pm

MONTGOMERY
SAYRE                                                   7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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