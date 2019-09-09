Super 16 Sports Final Week #4 9-13-2019
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District 2:
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LAKELAND
WEST SCRANTON
TUNKHANNOCK AREA
HONESDALE
WYOMING AREA
NANTICOKE AREA
ABINGTON HEIGHTS
NORTH POCONO
WYOMING VALLEY WEST
BERWICK
HANOVER AREA
RIVERSIDE
PITTSTON AREA
DALLAS
HOLY REDEEMER
OLD FORGE
WESTERN WAYNE
MONTROSE
LACKAWANNA TRAIL
DUNMORE
SUSQUEHANNA
MID VALLEY
CARBONDALE AREA
LAKE-LEHMAN
SCRANTON
WALLENPAUPACK
DELAWARE VALLEY
WILKES-BARRE AREA
District 4:
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TRI VALLEY
PINE GROVE AREA
SHENANDOAH VALLEY
MIDD WEST
LINE MOUNTAIN
JUNIATA
MIFFLINBURG AREA
DANVILLE
SELINSGROVE
SHIKELLAMY
MUNCY
SOUTH WILLIAMSPORT
BLOOMSBURG
LOYALSOCK
TOWANDA
WELLSBORO
WARRIOR RUN
MONTOURSVILLE
HUGHESVILLE
CENTRAL COLUMBIA
NORTH PENN MANSFIELD
TROY
LEWISBURG
MILTON
BUCKTAIL
CANTON
SOUTHERN COLUMBIA
SHAMOKIN AREA
JERSEY SHORE
MT. CARMEL AREA
WYALUSING VALLEY
ATHENS
District 11:
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EAST STROUDS. NORTH
NORTHAMPTON
DIERUFF
POCONO MTN. EAST
PLEASANT VALLEY
EMMAUS
NORTH SCHUYLKILL
SCHUYLKILL HAVEN
PALMERTON
NOTRE DAME GP
HAMBURG
MINERSVILLE
KUTZTOWN
JIM THORPE
NATIVITY BVM
MAHANOY AREA
TAMAQUA
PANTHER VALLEY
MARIAN CATHOLIC
LEHIGHTON
SUSQUENITA
WILLIAMS VALLEY
POCONO MTN. WEST
WILLIAM ALLEN
CRESTWOOD
POTTSVILLE
HAZLETON
WILLIAMSPORT
EAST STROUDS. SOUTH
STROUDSBURG
Saturday:
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VALLEY VIEW
SCRANTON PREP 2:30PM
BLUE MOUNTAIN
WYOMISSING 1:00 pm
COWANESQUE VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
MONTGOMERY
SAYRE 7:00 pm