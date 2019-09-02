High School Football Schedule WEEK #3 2019

Posted 9:44 am, September 2, 2019, by , Updated at 09:45AM, September 2, 2019

Super 16 Football Countdown

SUPER 16 Sports Final Week #3           9/6/2019
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The Super 16:
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#1    SOUTHERN COLUMBIA
SELINSGROVE

#2    NORTH SCHUYLKILL
WYOMISSING SAT 1:00 pm

WEST SCRANTON
#3    VALLEY VIEW

#4    DALLAS
HAZLETON

WILLIAMSPORT
#5    BERWICK

#10    JERSEY SHORE
#6     MONTOURSVILLE

#7       WYOMING AREA
NORTHWEST AREA

SCHUYLKILL HAVEN
#8     TAMAQUA

LEWISBURG
#9     MT. CARMEL AREA

#11   JIM THORPE
PANTHER VALLEY

POCONO MTN. EAST
#12    EAST STROUDS. SOUTH

HONESDALE
#13    WESTERN WAYNE

#14   OLD FORGE
SUSQUEHANNA SAT 1:00 pm

WALLENPAUPACK
#15     DELAWARE VALLEY

MUHLENBERG
#16    POTTSVILLE

 

 

Distrct 2:
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NORTH POCONO
SCRANTON

MONTROSE
LACKAWANNA TRAIL

PITTSTON AREA
TUNKHANNOCK AREA

NANTICOKE AREA
WILKES-BARRE AREA

RIVERSIDE
LAKELAND

WYOMING VALLEY WEST
CRESTWOOD

LAKE-LEHMAN
HANOVER AREA

DUNMORE
CARBONDALE AREA

 

District 4:
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LOYALSOCK
SHIKELLAMY

HUGHESVILLE
SOUTH WILLIAMSPORT

WELLSBORO
MONTGOMERY

SHAMOKIN AREA
CENTRAL MOUNTAIN

NORTH PENN MANSFIELD
BLOOMSBURG

MUNCY
TOWANDA

HALIFAX
LINE MOUNTAIN

DANVILLE
WARRIOR RUN

WYALUSING VALLEY
CANTON

MILTON
MIFFLINBURG AREA

 

 

District 11:
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WILLIAM ALLEN
EAST STROUDS. NORTH

PINE GROVE AREA
NEWPORT

WILLIAMS VALLEY
TRI VALLEY

NORTHAMPTON
PLEASANT VALLEY

MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY

COL.- MONT. VO-TECH
NATIVITY BVM

MARIAN CATHOLIC
TRINITY

SAUCON VALLEY
PALMERTON

BLUE MOUNTAIN
HAMBURG

CENTRAL COLUMBIA
LEHIGHTON

 

 

 

Saturday:

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SCRANTON PREP
ABINGTON HEIGHTS           1:00 pm

MAHANOY AREA
HOLY REDEEMER                   1:00 pm

NORTH SCHUYLKILL
WYOMISSING                            1:00 pm

STROUDSBURG
POCONO MTN. WEST          1:00 pm

OLD FORGE
SUSQUEHANNA                       1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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