High School Football Schedule WEEK #3 2019
SUPER 16 Sports Final Week #3 9/6/2019
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The Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
SELINSGROVE
#2 NORTH SCHUYLKILL
WYOMISSING SAT 1:00 pm
WEST SCRANTON
#3 VALLEY VIEW
#4 DALLAS
HAZLETON
WILLIAMSPORT
#5 BERWICK
#10 JERSEY SHORE
#6 MONTOURSVILLE
#7 WYOMING AREA
NORTHWEST AREA
SCHUYLKILL HAVEN
#8 TAMAQUA
LEWISBURG
#9 MT. CARMEL AREA
#11 JIM THORPE
PANTHER VALLEY
POCONO MTN. EAST
#12 EAST STROUDS. SOUTH
HONESDALE
#13 WESTERN WAYNE
#14 OLD FORGE
SUSQUEHANNA SAT 1:00 pm
WALLENPAUPACK
#15 DELAWARE VALLEY
MUHLENBERG
#16 POTTSVILLE
Distrct 2:
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NORTH POCONO
SCRANTON
MONTROSE
LACKAWANNA TRAIL
PITTSTON AREA
TUNKHANNOCK AREA
NANTICOKE AREA
WILKES-BARRE AREA
RIVERSIDE
LAKELAND
WYOMING VALLEY WEST
CRESTWOOD
LAKE-LEHMAN
HANOVER AREA
DUNMORE
CARBONDALE AREA
District 4:
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LOYALSOCK
SHIKELLAMY
HUGHESVILLE
SOUTH WILLIAMSPORT
WELLSBORO
MONTGOMERY
SHAMOKIN AREA
CENTRAL MOUNTAIN
NORTH PENN MANSFIELD
BLOOMSBURG
MUNCY
TOWANDA
HALIFAX
LINE MOUNTAIN
DANVILLE
WARRIOR RUN
WYALUSING VALLEY
CANTON
MILTON
MIFFLINBURG AREA
District 11:
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WILLIAM ALLEN
EAST STROUDS. NORTH
PINE GROVE AREA
NEWPORT
WILLIAMS VALLEY
TRI VALLEY
NORTHAMPTON
PLEASANT VALLEY
MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH
NATIVITY BVM
MARIAN CATHOLIC
TRINITY
SAUCON VALLEY
PALMERTON
BLUE MOUNTAIN
HAMBURG
CENTRAL COLUMBIA
LEHIGHTON
Saturday:
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SCRANTON PREP
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
MAHANOY AREA
HOLY REDEEMER 1:00 pm
NORTH SCHUYLKILL
WYOMISSING 1:00 pm
STROUDSBURG
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
OLD FORGE
SUSQUEHANNA 1:00 pm