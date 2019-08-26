High School Football Schedule Week #2 2019
Super16 Sports Final Week #2 8-30-2019
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District 2:
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SCRANTON
WILKES-BARRE AREA
ABINGTON HEIGHTS
VALLEY VIEW
SUSQUEHANNA
LACKAWANNA TRAIL
LAKELAND
LAKE-LEHMAN
HANOVER AREA
OLD FORGE
CARBONDALE AREA
RIVERSIDE
TUNKHANNOCK AREA
NANTICOKE AREA
DELAWARE VALLEY
WEST SCRANTON
WESTERN WAYNE
NORTH POCONO
CRESTWOOD
DALLAS
DUNMORE
MID VALLEY
HAZLETON
WYOMING VALLEY WEST
WALLENPAUPACK
HONESDALE
District 4:
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LOYALSOCK
DANVILLE
COL.- MONT. VO-TECH
BUCKTAIL
MONTOURSVILLE
HUGHESVILLE
MILLERSBURG
PINE GROVE AREA
SHIKELLAMY
CENTRAL COLUMBIA
ALTOONA
WILLIAMSPORT
SELINSGROVE
JERSEY SHORE
WELLSBORO
TROY
BLOOMSBURG
MIFFLINBURG AREA
LINE MOUNTAIN
SUSQUENITA
WARRIOR RUN
MILTON
NORTH PENN MANSFIELD
ATHENS
District 11:
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WILLIAM ALLEN
PLEASANT VALLEY
WILLIAMS VALLEY
NEWPORT
EAST STROUDS. NORTH
STROUDSBURG
JIM THORPE
MARIAN CATHOLIC
WYOMISSING
POTTSVILLE
SHENANDOAH VALLEY
JENKINTOWN
EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. WEST
MAHANOY AREA
TAMAQUA
LIBERTY
POCONO MTN. EAST
PANTHER VALLEY
HAMBURG
TRI VALLEY
JUNIATA
SAYRE
TOWANDA
PALMERTON
SOUTHERN LEHIGH
LEHIGHTON
SCHUYLKILL HAVEN
SOUTH WILLIAMSPORT
WYALUSING VALLEY
Saturday:
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WYOMING AREA
SCRANTON PREP 1:00PM
MONTGOMERY
CANTON 1:00 pm
NORTHWEST AREA
HOLY REDEEMER 1:00 pm
MT. CARMEL AREA
SOUTHERN COLUMBIA 7:00 pm