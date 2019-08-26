High School Football Schedule Week #2 2019

Posted 9:10 am, August 26, 2019, by

Super16 Sports Final Week #2                 8-30-2019
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District 2:
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SCRANTON
WILKES-BARRE AREA

ABINGTON HEIGHTS
VALLEY VIEW

SUSQUEHANNA
LACKAWANNA TRAIL

LAKELAND
LAKE-LEHMAN

HANOVER AREA
OLD FORGE

CARBONDALE AREA
RIVERSIDE

TUNKHANNOCK AREA
NANTICOKE AREA

DELAWARE VALLEY
WEST SCRANTON

WESTERN WAYNE
NORTH POCONO

CRESTWOOD
DALLAS

DUNMORE
MID VALLEY

HAZLETON
WYOMING VALLEY WEST

WALLENPAUPACK
HONESDALE

 

 

District 4:
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LOYALSOCK
DANVILLE

COL.- MONT. VO-TECH
BUCKTAIL

MONTOURSVILLE
HUGHESVILLE

MILLERSBURG
PINE GROVE AREA

SHIKELLAMY
CENTRAL COLUMBIA

ALTOONA
WILLIAMSPORT

SELINSGROVE
JERSEY SHORE

WELLSBORO
TROY

BLOOMSBURG
MIFFLINBURG AREA

LINE MOUNTAIN
SUSQUENITA

WARRIOR RUN
MILTON

NORTH PENN MANSFIELD
ATHENS

 

 

District 11:
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WILLIAM ALLEN
PLEASANT VALLEY

WILLIAMS VALLEY
NEWPORT

EAST STROUDS. NORTH
STROUDSBURG

JIM THORPE
MARIAN CATHOLIC

WYOMISSING
POTTSVILLE

SHENANDOAH VALLEY
JENKINTOWN

EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. WEST

MAHANOY AREA
TAMAQUA

LIBERTY
POCONO MTN. EAST

PANTHER VALLEY
HAMBURG

TRI VALLEY
JUNIATA

SAYRE
TOWANDA

PALMERTON
SOUTHERN LEHIGH

LEHIGHTON
SCHUYLKILL HAVEN

SOUTH WILLIAMSPORT
WYALUSING VALLEY

 

 

Saturday:
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WYOMING AREA
SCRANTON PREP                      1:00PM

MONTGOMERY
CANTON                                         1:00 pm

NORTHWEST AREA
HOLY REDEEMER                     1:00 pm

MT. CARMEL AREA
SOUTHERN COLUMBIA      7:00 pm

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