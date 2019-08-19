High School Football Schedule Week #1 2019

Posted 9:08 am, August 19, 2019, by , Updated at 09:12AM, August 19, 2019

Super 16 Sports Final Week #1 8/23/2019
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District 2:
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VALLEY VIEW
WALLENPAUPACK

DALLAS
TUNKHANNOCK AREA

MID VALLEY
WYOMING AREA

PENNRIDGE
DELAWARE VALLEY

OLD FORGE
CARBONDALE AREA

LACKAWANNA TRAIL
NORTHWEST AREA

HONESDALE
LAKELAND

ATHENS
HANOVER AREA

WILKES-BARRE AREA
CRESTWOOD

WYOMING VALLEY WEST
SCRANTON

LAKE-LEHMAN
WESTERN WAYNE

WEST SCRANTON
NORTH POCONO

NANTICOKE AREA
PITTSTON AREA

SUSQUEHANNA
RIVERSIDE

District 4:
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MT. CARMEL AREA
CENTRAL COLUMBIA

MONTOURSVILLE
NORTH PENN MANSFIELD

MILTON
SHAMOKIN AREA

LEWISBURG
SELINSGROVE

LEHIGHTON
FLEETWOOD

BUCKTAIL
SAYRE

MONTROSE
WYALUSING VALLEY

SHIKELLAMY
DANVILLE

MONTGOMERY
SOUTH WILLIAMSPORT

MARIAN CATHOLIC
MIDD WEST

MIFFLINBURG AREA
HUGHESVILLE

MUNCY
WARRIOR RUN

CANTON
TOWANDA

JERSEY SHORE
BELLEFONTE

BALD EAGLE AREA
TROY

NEUMANN GORETTI
BLOOMSBURG

WILLIAMSPORT
CENTRAL MOUNTAIN

District 11:
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NORTH SCHUYLKILL
LOYALSOCK

TAMAQUA
LINE MOUNTAIN

SCHUYLKILL HAVEN
JIM THORPE

PINE GROVE AREA
NORTHERN LEBANON

NATIVITY BVM
MILLERSBURG

TRI VALLEY
MAHANOY AREA

EAST STROUDSBURG SOUTH
WHITEHALL

MORRISVILLE
SHENANDOAH VALLEY

PLEASANT VALLEY
LIBERTY

BLUE MOUNTAIN
MUHLENBERG

PALMERTON
PALISADES

POCONO MOUNTAIN EAST
NAZARETH

HAZLETON
POTTSVILLE

WILLIAMS VALLEY
MINERSVILLE

FREEDOM
EAST STROUDSBURG  NORTH

Saturday:
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DUNMORE
SCRANTON PREP                2:30 pm

BERWICK
ABINGTON HEIGHTS       1:00 pm

PANTHER VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH   1:00 pm

EAST JUNIATA
POCONO MTN. WEST     1:00 pm

STROUDSBURG
ALLENTOWN CENT. CATH.

Sunday:
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SOUTHERN COLUMBIA
HAMMOND SCHOOL (SC)      2:00 PM

Talkback 16 Online Discussion:

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