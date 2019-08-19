High School Football Schedule Week #1 2019
Super 16 Sports Final Week #1 8/23/2019
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District 2:
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VALLEY VIEW
WALLENPAUPACK
DALLAS
TUNKHANNOCK AREA
MID VALLEY
WYOMING AREA
PENNRIDGE
DELAWARE VALLEY
OLD FORGE
CARBONDALE AREA
LACKAWANNA TRAIL
NORTHWEST AREA
HONESDALE
LAKELAND
ATHENS
HANOVER AREA
WILKES-BARRE AREA
CRESTWOOD
WYOMING VALLEY WEST
SCRANTON
LAKE-LEHMAN
WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON
NORTH POCONO
NANTICOKE AREA
PITTSTON AREA
SUSQUEHANNA
RIVERSIDE
District 4:
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MT. CARMEL AREA
CENTRAL COLUMBIA
MONTOURSVILLE
NORTH PENN MANSFIELD
MILTON
SHAMOKIN AREA
LEWISBURG
SELINSGROVE
LEHIGHTON
FLEETWOOD
BUCKTAIL
SAYRE
MONTROSE
WYALUSING VALLEY
SHIKELLAMY
DANVILLE
MONTGOMERY
SOUTH WILLIAMSPORT
MARIAN CATHOLIC
MIDD WEST
MIFFLINBURG AREA
HUGHESVILLE
MUNCY
WARRIOR RUN
CANTON
TOWANDA
JERSEY SHORE
BELLEFONTE
BALD EAGLE AREA
TROY
NEUMANN GORETTI
BLOOMSBURG
WILLIAMSPORT
CENTRAL MOUNTAIN
District 11:
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NORTH SCHUYLKILL
LOYALSOCK
TAMAQUA
LINE MOUNTAIN
SCHUYLKILL HAVEN
JIM THORPE
PINE GROVE AREA
NORTHERN LEBANON
NATIVITY BVM
MILLERSBURG
TRI VALLEY
MAHANOY AREA
EAST STROUDSBURG SOUTH
WHITEHALL
MORRISVILLE
SHENANDOAH VALLEY
PLEASANT VALLEY
LIBERTY
BLUE MOUNTAIN
MUHLENBERG
PALMERTON
PALISADES
POCONO MOUNTAIN EAST
NAZARETH
HAZLETON
POTTSVILLE
WILLIAMS VALLEY
MINERSVILLE
FREEDOM
EAST STROUDSBURG NORTH
Saturday:
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DUNMORE
SCRANTON PREP 2:30 pm
BERWICK
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
PANTHER VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
EAST JUNIATA
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
STROUDSBURG
ALLENTOWN CENT. CATH.
Sunday:
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SOUTHERN COLUMBIA
HAMMOND SCHOOL (SC) 2:00 PM