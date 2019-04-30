Topics in this edition of Talkback 16 include the debate over legalizing recreational marijuana in Pennsylvania, rain, and our backyard furniture.
Talkback 16: Marijuana Debate, Rain
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Talkback 16: Child Sex Abuse Accusations, Hiking Trail, Talkback Extra
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Talkback 16: Mice in Scranton Schools, Recreational Marijuana, Mummy
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Talkback 16: Recreational Marijuana, New Sidewalks, Super Bowl
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Talkback 16: Recreational Marijuana, Opioid Epidemic
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Talkback 16: Winter Storm Wrap-up, Animal Shelter Volunteer, Marijuana Legalization
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Talkback 16: Government Shutdown, Recreational Marijuana, Super 16 Dream Team
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Talkback 16: Gas Tax Money, More Talkback
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Talkback 16: Talkback 16
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Talkback 16: Honesdale Cross, Rifle Deer Season
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Talkback 16: Dog Hit and Killed, Smoking Age, St. Patrick’s Day
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Talkback 16: Arming Teachers
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Talkback 16: Animal Abuse, College Fraternities
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Talkback 16: Recycled Asphalt, Backyard Weather