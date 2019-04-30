Talkback 16: Marijuana Debate, Rain

Posted 6:13 pm, April 30, 2019, by

Topics in this edition of Talkback 16 include the debate over legalizing recreational marijuana in Pennsylvania, rain, and our backyard furniture.

Talkback 16 Online Discussion:

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