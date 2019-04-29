Topics in this edition of Talkback 16 include a mentor accused of raping a teenage boy, the fight to reopen a hiking trail, the opioid epidemic, legalizing recreational marijuana, and Talkback Extra.
Talkback 16: Child Sex Abuse Accusations, Hiking Trail, Talkback Extra
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Talkback 16: Dog Attack, Workplace Accident, Neighborhood Cleanup
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Talkback 16: Gas Tax Money, More Talkback
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Talkback 16: Talkback 16
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Talkback 16: Changing the Start of Deer Season
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Talkback 16: Honesdale Cross, Rifle Deer Season
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Talkback 16: Dog Hit and Killed, Smoking Age, St. Patrick’s Day
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Talkback 16: Animal Abuse, College Fraternities
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Talkback 16: Child Abuse, Litter, Complaints
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Talkback 16: Recycled Asphalt, Backyard Weather
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Talkback 16: Tornadoes, Notre Dame Cathedral Fire
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Talkback 16: Backyard Decorations and Banning a Yearbook Page for Lost Student
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Talkback 16: Recovery Center, RailRiders
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Talkback 16: Mice in Scranton Schools, Recreational Marijuana, Mummy