Talkback 16 callers discuss the RailRiders home opener and the same old news. First, comments about recent child abuse cases.
Talkback 16: Same Old News, Child Abuse Cases
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Talkback 16: Child Abuse Crimes, More About Roundabouts
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Talkback 16: Child Abuse, Corrections Officer Acquitted
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Talkback 16: Priest Charged, Proposed Rehab
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Talkback 16: Animal Cruelty, Traffic Lights
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Talkback 16: Recovery Center, RailRiders
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Talkback 16: Scranton School Board, Police Chief Charged with Raping Child
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Talkback 16: Roundabout Complaints
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Talkback 16: Repaving 81, Dramatizing the News
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Talkback 16: Backyard Train, Hashtag or Pound Sign
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Talkback 16: Ending Daylight Saving Time, Adam’s New Wheelchair, Backyard Train
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Talkback 16: United Methodist Church, Too Many Special Reports
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Talkback 16: New Jobs, Newscasts, The Oscars
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Talkback 16: Cats Rescued from Home, R. Kelly Accusers