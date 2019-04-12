Talkback 16: Same Old News, Child Abuse Cases

Posted 6:20 pm, April 12, 2019, by

Talkback 16 callers discuss the RailRiders home opener and the same old news. First, comments about recent child abuse cases.

Talkback 16 Online Discussion:

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