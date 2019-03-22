Talkback 16 includes calls about the spring snow and comments about an audit of the Pennsylvania Turnpike.
Talkback 16: Spring Snow, Pennsylvania Turnpike
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Talkback 16: Tolls, Border Security, and Stricter DUI Laws
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Talkback 16: Walmart Greeter, Snow Timing
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Talkback 16: Bear Cam, Homeless Shelter
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Talkback 16: Recreational Marijuana, Opioid Epidemic
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Talkback 16: Tractor Trailers and Winter Weather
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Talkback 16: Snowy Vehicles, Pom Pom Hats
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Talkback 16: Trump, Good News, On The Pennsylvania Road
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Talkback 16: College Admissions Scam, Spring
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Talkback 16: Animal Cruelty, Church Bells, Snow
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Talkback 16: Recreational Marijuana, New Sidewalks, Super Bowl
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Talkback 16: Road Collapse, Flying Ice, Winter Hats
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Talkback 16: Child Abuse, Corrections Officer Acquitted
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Talkback 16: Moving the Start of Rifle Deer Season