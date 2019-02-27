Mifflinburg vs Danville boys basketball

Posted 10:56 pm, February 27, 2019, by , Updated at 10:57PM, February 27, 2019

Mifflinburg met Danville in the District IV boys 'AAAA' basketball semifinals.  Danville will play Shamokin in the finals after a 74-47 win.

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