Mifflinburg met Danville in the District IV boys 'AAAA' basketball semifinals. Danville will play Shamokin in the finals after a 74-47 win.
Mifflinburg vs Danville boys basketball
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Jersey Shore vs Danville girls basketball
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Mifflinburg vs Danville girls basketball
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Mifflinburg girls basketball
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Montoursville vs Danville boys basketball
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Danville vs Southern Columbia boys basketball
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Loyalsock vs Danville boys basketball
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Danville Uses Fast Start to Top Williamsport 72-60
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Shamokin vs Montoursville boys basketball
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Shamokin vs Shikellamy boys basketball
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Danville and Loyalsock guard play
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Shamokin @ Danville
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Central Mountain @ Danville boys basketball
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Danville football preview for Montoursville