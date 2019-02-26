Topics in this edition of Talkback 16 include new jobs for our area, observations about WNEP newscasts and Bradley Cooper and Lady Gaga’s Oscars performance.
Talkback 16: New Jobs, Newscasts, The Oscars
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Talkback 16: Weekend Snowstorm
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Talkback 16: Oscars Drama, Kurt Aaron Fan Club
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Talkback 16: Walmart Greeter Losing Job
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Talkback 16: Walmart Greeter, Snow Timing
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Talkback 16: Recreational Marijuana, New Sidewalks, Super Bowl
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Talkback 16: Windchill, Meaning of News
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Talkback 16: Wilkes-Barre Shootings, New News, Ally’s Hat
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Talkback 16: Gillette Ad, Furloughed Federal Employees
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Talkback 16: Cats Rescued from Home, R. Kelly Accusers
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Talkback 16: Penn State in the Citrus Bowl, New Year’s Wishes
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Talkback 16: New News, Christmas Decorations
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Talkback 16: Trump, Good News, On The Pennsylvania Road
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Talkback 16: Christmas, Trump, and the Government Shutdown