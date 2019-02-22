Talkback 16 features calls about the sex scandal in the Catholic church, the backyard train and a proposal to make break dancing an Olympic sport.
Talkback 16: Backyard Train, Catholic Church Sex Scandal
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Talkback: Lookback 2018 News
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Talkback 16: Identity Theft, Christmas Tree Safety, The Backyard Train
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Talkback 16: Animal Cruelty, Church Bells, Snow
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Talkback 16: Catholic School Teacher Fired
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Talkback 16: Child Abuse, Corrections Officer Acquitted
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Talkback 16: Weekend Snowstorm
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Talkback 16: Scranton FBI Raids, Deer Poaching
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Talkback 16: Recreational Marijuana, New Sidewalks, Super Bowl
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Talkback 16: Walmart Greeter Losing Job
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Talkback 16: Cop Charged with Rape, Wintry Weather
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Talkback 16: Police Brutality
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Talkback 16: Oscars Drama, Kurt Aaron Fan Club
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Talkback 16: Walmart Greeter, Snow Timing