Lackawanna College hosted Raritan Valley in Men's college basketball. Falcons flew their way to a 107-65 win.
Raritan Valley vs Lackawanna college
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Binghamton vs Misericorida Men’s basketball
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Lackawanna League basketball outlook
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Lakeland vs Mid Valley basketball
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Cheyney at Lackawanna women’s basketball
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Lackawanna vs Harcum Men’s basketball
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Harcum vs Lackawanna Women’s basketball
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Tunkhannock Holds Off Mountain View 40-36
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Panther Valley vs Pottsville basketball
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Falcons Will Finish Out The Undefeated Season In Arizona At The El Toro Bowl
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Dallas Runs Past Wyoming Valley West 70-48
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Mark Duda on Lackawanna Falcons season
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Lackawanna Falcons celebrate
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Tinsley Leads Abington Heights Past Delaware Valley