Raritan Valley vs Lackawanna college

Posted 10:41 pm, February 7, 2019, by

Lackawanna College hosted Raritan Valley in Men's college basketball.  Falcons flew their way to a 107-65 win.

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