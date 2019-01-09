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Talkback 16: Animal Cruelty, Doorbell Licker

Posted 6:54 pm, January 9, 2019, by

Topics in this edition of Talkback 16 include recent cases of animal cruelty, icy roads, and a story about a doorbell licker.

Talkback 16 Online Discussion:

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