Topics in this edition of Talkback 16 include recent cases of animal cruelty, icy roads, and a story about a doorbell licker.
Talkback 16: Animal Cruelty, Doorbell Licker
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Talkback 16: Bear Attack
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Talkback 16: Animal Abuser, Armed Robberies, Treasure Hunter
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Talkback 16: Hit and Run Sentence, Animal Abusers, Williamsport Regional Airport
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Talkback 16: Wet Weather, Dead Ducks
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Talkback 16: Penn State in the Citrus Bowl, New Year’s Wishes
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Talkback 16: Penn State Loses in Citrus Bowl
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Talkback 16: Surge in Drug Overdoses
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Talkback 16: PETA, Mike Stevens, and Lack of Talkback
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Talkback 16: PennDOT, ‘The Bachelor,’ Christmas Celebrations
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Talkback 16: Arming Teachers
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Talkback 16: New News, Christmas Decorations
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Talkback 16: Toy Thief, Free Narcan, Holidays
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Talkback 16: Stealing Holiday Packages and Marywood Vandalism