High School Football Schedule Week #12 2018

Posted 9:40 am, November 5, 2018, by

Super 16 Football Countdown

Super 16 Sports Final  Week #12
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Bottom team at HOME, unless indicated:

 

MUNCY
CANTON

TROY
SOUTHERN COLUMBIA

SELINSGROVE
JERSEY SHORE

NORTH PENN MANSFIELD
MT. CARMEL AREA

NOTRE DAME GP
NORTH SCHUYLKILL       @ Lehighton H.S.

SUSQUEHANNA
DUNMORE

BRISTOL
LACKAWANNA TRAIL

LAKELAND
WYOMING AREA

WEST SCRANTON
VALLEY VIEW

HAZLETON
DELAWARE VALLEY

BERWICK
DALLAS

WALLENPAUPACK
EAST STROUDS. SOUTH

TRI VALLEY
WILLIAMS VALLEY     @ Pottsville H.S.

 

Saturday:
—————

POTTSVILLE
BETHLEHEM CATHOLIC  1:00 pm

WESTERN WAYNE
SCRANTON PREP              1:00 pm

SHAMOKIN AREA
DANVILLE                            7:00 pm

LEWISBURG
MONTOURSVILLE              7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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