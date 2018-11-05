High School Football Schedule Week #12 2018
Super 16 Sports Final Week #12
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Bottom team at HOME, unless indicated:
MUNCY
CANTON
TROY
SOUTHERN COLUMBIA
SELINSGROVE
JERSEY SHORE
NORTH PENN MANSFIELD
MT. CARMEL AREA
NOTRE DAME GP
NORTH SCHUYLKILL @ Lehighton H.S.
SUSQUEHANNA
DUNMORE
BRISTOL
LACKAWANNA TRAIL
LAKELAND
WYOMING AREA
WEST SCRANTON
VALLEY VIEW
HAZLETON
DELAWARE VALLEY
BERWICK
DALLAS
WALLENPAUPACK
EAST STROUDS. SOUTH
TRI VALLEY
WILLIAMS VALLEY @ Pottsville H.S.
Saturday:
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POTTSVILLE
BETHLEHEM CATHOLIC 1:00 pm
WESTERN WAYNE
SCRANTON PREP 1:00 pm
SHAMOKIN AREA
DANVILLE 7:00 pm
LEWISBURG
MONTOURSVILLE 7:00 pm