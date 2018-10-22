High School Football Schedule for Week #10 10-26-2018
Super 16 Sports Final Week #10 2018
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Super 16:
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District 2:
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MIDD WEST
TUNKHANNOCK AREA
MONTROSE
OLD FORGE
WEST SCRANTON
HONESDALE
WYOMING AREA
PITTSTON AREA
HANOVER AREA
NANTICOKE AREA
BERWICK
COUGHLIN
CARBONDALE AREA
MID VALLEY
VALLEY VIEW
NORTH POCONO
DELAWARE VALLEY
SCRANTON
WILLIAMSPORT
WYOMING VALLEY WEST
SCRANTON PREP
WESTERN WAYNE
DALLAS
LAKE-LEHMAN
DUNMORE
LAKELAND
HOLY REDEEMER
NORTHWEST AREA
CRESTWOOD
HAZLETON
District 4:
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SHAMOKIN AREA
MT. CARMEL AREA
MIFFLINBURG AREA
LEWISBURG
WYALUSING VALLEY
TOWANDA
BLOOMSBURG
CENTRAL COLUMBIA
CANTON
TROY
COL.- MONT. VO-TECH
WARRIOR RUN
MONTOURSVILLE
SELINSGROVE
MUNCY
HUGHESVILLE
SOUTHERN COLUMBIA
DANVILLE
SAYRE
ATHENS
SHIKELLAMY
MILTON
SOUTH WILLIAMSPORT
LOYALSOCK
LINE MOUNTAIN
UPPER DAUPHIN
MONTGOMERY
BUCKTAIL
District 11:
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TAMAQUA
MARIAN CATHOLIC
NORTH SCHUYLKILL
POTTSVILLE
WILLIAMS VALLEY
MILLERSBURG
BLUE MOUNTAIN
SCHUYLKILL HAVEN
PINE GROVE AREA
HALIFAX
EAST STROUDS. NORTH
EAST STROUDS. SOUTH
PANTHER VALLEY
MINERSVILLE
TRI VALLEY
SUSQUENITA
JIM THORPE
LEHIGHTON
SHENANDOAH VALLEY
MAHANOY AREA
PALMERTON
NORTHERN LEHIGH
PLEASANT VALLEY
STROUDSBURG
NATIVITY BVM
ST. JOSEPH’S
Saturday:
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WALLENPAUPACK
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
G.A.R.
MEYERS 1:00 pm
LACKAWANNA TRAIL
HOLY CROSS 1:00 pm
POCONO MTN. EAST
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
RIVERSIDE
SUSQUEHANNA 1:00 pm