High School Football Schedule for Week #10 10-26-2018

Posted 8:33 am, October 22, 2018, by

Super 16 Sports Final Week #10  2018
———————————————————–

Super 16:
—————

District 2:
—————

MIDD WEST
TUNKHANNOCK AREA

MONTROSE
OLD FORGE

WEST SCRANTON
HONESDALE

WYOMING AREA
PITTSTON AREA

HANOVER AREA
NANTICOKE AREA

BERWICK
COUGHLIN

CARBONDALE AREA
MID VALLEY

VALLEY VIEW
NORTH POCONO

DELAWARE VALLEY
SCRANTON

WILLIAMSPORT
WYOMING VALLEY WEST

SCRANTON PREP
WESTERN WAYNE

DALLAS
LAKE-LEHMAN

DUNMORE
LAKELAND

HOLY REDEEMER
NORTHWEST AREA

CRESTWOOD
HAZLETON

District 4:
—————

SHAMOKIN AREA
MT. CARMEL AREA

MIFFLINBURG AREA
LEWISBURG

WYALUSING VALLEY
TOWANDA

BLOOMSBURG
CENTRAL COLUMBIA

CANTON
TROY

COL.- MONT. VO-TECH
WARRIOR RUN

MONTOURSVILLE
SELINSGROVE

MUNCY
HUGHESVILLE

SOUTHERN COLUMBIA
DANVILLE

SAYRE
ATHENS

SHIKELLAMY
MILTON

SOUTH WILLIAMSPORT
LOYALSOCK

LINE MOUNTAIN
UPPER DAUPHIN

MONTGOMERY
BUCKTAIL

District 11:
—————-

TAMAQUA
MARIAN CATHOLIC

NORTH SCHUYLKILL
POTTSVILLE

WILLIAMS VALLEY
MILLERSBURG

BLUE MOUNTAIN
SCHUYLKILL HAVEN

PINE GROVE AREA
HALIFAX

EAST STROUDS. NORTH
EAST STROUDS. SOUTH

PANTHER VALLEY
MINERSVILLE

TRI VALLEY
SUSQUENITA

JIM THORPE
LEHIGHTON

SHENANDOAH VALLEY
MAHANOY AREA

PALMERTON
NORTHERN LEHIGH

PLEASANT VALLEY
STROUDSBURG

NATIVITY BVM
ST. JOSEPH’S

Saturday:
—————

WALLENPAUPACK
ABINGTON HEIGHTS      1:00 pm

G.A.R.
MEYERS                            1:00 pm

LACKAWANNA TRAIL
HOLY CROSS                   1:00 pm

POCONO MTN. EAST
POCONO MTN. WEST   1:00 pm

RIVERSIDE
SUSQUEHANNA              1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Cancel

Connecting to %s