High School Football Schedule for Week #9 10-19-2018
Super 16 Sports Final Week #9 2018
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Super 16:
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HUGHESVILLE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
SCRANTON
#2 VALLEY VIEW
#3 TAMAQUA
#6 JIM THORPE
LAKELAND
#4 SCRANTON PREP Sat 1:00 pm
LEHIGHTON
#5 NORTH SCHUYLKILL
#7 DALLAS
#9 BERWICK
HANOVER AREA
#8 WYOMING AREA
SELINSGROVE
#10 DANVILLE
#11 MT. CARMEL AREA
BLOOMSBURG
NORTH PENN MANSFIELD
#12 CANTON
#13 DUNMORE
WESTERN WAYNE
#14 STROUDSBURG
DIERUFF
TOWANDA
#15 MONTOURSVILLE
#16 OLD FORGE
NORTHWEST AREA
District 2:
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SUSQUEHANNA
CARBONDALE AREA
LAKE-LEHMAN
LACKAWANNA TRAIL
HAZLETON
COUGHLIN
WYOMING VALLEY WEST
DELAWARE VALLEY
MONTROSE
RIVERSIDE
TUNKHANNOCK AREA
MID VALLEY
PITTSTON AREA
CRESTWOOD
MEYERS
HOLY REDEEMER
HONESDALE
NORTH POCONO
ABINGTON HEIGHTS
WEST SCRANTON
District 4:
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MONTGOMERY
COWANESQUE VALLEY
MILTON
SOUTH WILLIAMSPORT
CENTRAL COLUMBIA
MIFFLINBURG AREA
ATHENS
TROY
SHIKELLAMY
SHAMOKIN AREA
WELLSBORO
WYALUSING VALLEY
WALLENPAUPACK
WILLIAMSPORT
TRI VALLEY
LINE MOUNTAIN
LEWISBURG
CENTRAL COLUMBIA
CENTRAL MOUNTAIN
MIFFLINBURG AREA
WARRIOR RUN
LOYALSOCK
District 11:
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POCONO MTN. WEST
EAST STROUDS. NORTH
SCHUYLKILL HAVEN
PANTHER VALLEY
POTTSVILLE
BLUE MOUNTAIN
EAST STROUDS. SOUTH
PLEASANT VALLEY
MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY
JAMES BUCHANAN
NATIVITY BVM
MAHANOY AREA
MARIAN CATHOLIC
NORTHAMPTON
POCONO MTN. EAST
HALIFAX
WILLIAMS VALLEY
UPPER DAUPHIN
PINE GROVE AREA