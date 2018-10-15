High School Football Schedule for Week #9 10-19-2018

Posted 8:48 am, October 15, 2018, by

Super 16 Sports Final Week #9  2018
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Super 16:
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HUGHESVILLE
#1   SOUTHERN COLUMBIA

SCRANTON
#2    VALLEY VIEW

#3    TAMAQUA
#6    JIM THORPE

LAKELAND
#4    SCRANTON PREP         Sat  1:00 pm

LEHIGHTON
#5    NORTH SCHUYLKILL

#7    DALLAS
#9    BERWICK

HANOVER AREA
#8    WYOMING AREA

SELINSGROVE
#10  DANVILLE

#11   MT. CARMEL AREA
BLOOMSBURG

NORTH PENN MANSFIELD
#12   CANTON

#13   DUNMORE
WESTERN WAYNE

#14   STROUDSBURG
DIERUFF

TOWANDA
#15   MONTOURSVILLE

#16   OLD FORGE
NORTHWEST AREA

District 2:
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SUSQUEHANNA
CARBONDALE AREA

LAKE-LEHMAN
LACKAWANNA TRAIL

HAZLETON
COUGHLIN

WYOMING VALLEY WEST
DELAWARE VALLEY

MONTROSE
RIVERSIDE

TUNKHANNOCK AREA
MID VALLEY

PITTSTON AREA
CRESTWOOD

MEYERS
HOLY REDEEMER

HONESDALE
NORTH POCONO

ABINGTON HEIGHTS
WEST SCRANTON

District 4:
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MONTGOMERY
COWANESQUE VALLEY

MILTON
SOUTH WILLIAMSPORT

CENTRAL COLUMBIA
MIFFLINBURG AREA

ATHENS
TROY

SHIKELLAMY
SHAMOKIN AREA

WELLSBORO
WYALUSING VALLEY

WALLENPAUPACK
WILLIAMSPORT

TRI VALLEY
LINE MOUNTAIN

LEWISBURG
CENTRAL COLUMBIA

CENTRAL MOUNTAIN
MIFFLINBURG AREA

WARRIOR RUN
LOYALSOCK
District 11:
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POCONO MTN. WEST
EAST STROUDS. NORTH

SCHUYLKILL HAVEN
PANTHER VALLEY

POTTSVILLE
BLUE MOUNTAIN

EAST STROUDS. SOUTH
PLEASANT VALLEY

MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY

JAMES BUCHANAN
NATIVITY BVM

MAHANOY AREA
MARIAN CATHOLIC

NORTHAMPTON
POCONO MTN. EAST

HALIFAX
WILLIAMS VALLEY

UPPER DAUPHIN
PINE GROVE AREA

Talkback 16 Online Discussion:

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