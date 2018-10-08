High School Football Schedule for Week #8 2018
Super 16 Sports Final Week #8 2018
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The Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
SHIKELLAMY
#2 VALLEY VIEW
#3 DALLAS
LEHIGHTON
#4 TAMAQUA
#5 SCRANTON PREP
PITTSTON AREA
BLUE MOUNTAIN
#6 NORTH SCHUYLKILL
#7 JIM THORPE
POTTSVILLE
#8 WYOMING AREA
HOLY REDEEMER (SAT 1:00 pm)
CRESTWOOD
#9 BERWICK
#10 DANVILLE
SHAMOKIN AREA
#11 MT. CARMEL AREA
SOUTH WILLIAMSPORT
PARKLAND
#12 STROUDSBURG
WELLSBORO
#13 CANTON
DIERUFF
#14 EAST STROUDS. SOUTH
#15 WILLIAMS VALLEY
UPPER DAUPHIN
SUSQUEHANNA
#16 DUNMORE
District 2:
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LAKE-LEHMAN
G.A.R
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WEST SCRANTON
WESTERN WAYNE
TUNKHANNOCK AREA
WALLENPAUPACK
NANTICOKE AREA
LAKELAND
COUGHLIN
NORTH POCONO
HAZLETON
SCRANTON
LACKAWANNA TRAIL
HANOVER AREA
HONESDALE
MONTROSE
RIVERSIDE
OLD FORGE
WILLIAMSPORT
DELAWARE VALLEY
District 4:
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BLOOMSBURG
HUGHESVILLE
CENTRAL COLUMBIA
WARRIOR RUN
TROY
MONTGOMERY
COL.- MONT. VO-TECH
MUNCY
CENTRAL COLUMBIA
WARRIOR RUN
NORTH PENN MANSFIELD
TOWANDA
LOYALSOCK
MILTON
PINE GROVE AREA
LINE MOUNTAIN
NORTHWEST AREA
WYALUSING VALLEY
MIFFLINBURG AREA
MONTOURSVILLE
District 11:
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POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. NORTH
MARIAN CATHOLIC
SHENANDOAH VALLEY
BUCKTAIL
NATIVITY BVM
PANTHER VALLEY
MAHANOY AREA
ATHENS
MIDD WEST
SCHUYLKILL HAVEN
MINERSVILLE
NEWPORT
TRI VALLEY
Saturday:
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WYOMING VALLEY WEST
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
PLEASANT VALLEY
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
CARBONDALE AREA
HOLY CROSS 1:00 pm
WYOMING AREA
HOLY REDEEMER 1:00 pm
MID VALLEY
MEYERS 7:00 pm