High School Football Schedule for Week #8 2018

Posted 8:40 am, October 8, 2018, by

Super 16 Sports Final Week #8  2018
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The Super 16:
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#1   SOUTHERN COLUMBIA
SHIKELLAMY

#2   VALLEY VIEW
#3   DALLAS

LEHIGHTON
#4    TAMAQUA

#5    SCRANTON PREP
PITTSTON AREA

BLUE MOUNTAIN
#6    NORTH SCHUYLKILL

#7    JIM THORPE
POTTSVILLE

#8    WYOMING AREA
HOLY REDEEMER    (SAT 1:00 pm)

CRESTWOOD
#9    BERWICK

#10   DANVILLE
SHAMOKIN AREA

#11   MT. CARMEL AREA
SOUTH WILLIAMSPORT

PARKLAND
#12  STROUDSBURG

WELLSBORO
#13  CANTON

DIERUFF
#14   EAST STROUDS. SOUTH

#15   WILLIAMS VALLEY
UPPER DAUPHIN

SUSQUEHANNA
#16   DUNMORE

District 2:
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LAKE-LEHMAN
G.A.R
.
WEST SCRANTON
WESTERN WAYNE

TUNKHANNOCK AREA
WALLENPAUPACK

NANTICOKE AREA
LAKELAND

COUGHLIN
NORTH POCONO

HAZLETON
SCRANTON

LACKAWANNA TRAIL
HANOVER AREA

HONESDALE
MONTROSE

RIVERSIDE
OLD FORGE

WILLIAMSPORT
DELAWARE VALLEY

District 4:
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BLOOMSBURG
HUGHESVILLE

CENTRAL COLUMBIA
WARRIOR RUN

TROY
MONTGOMERY

COL.- MONT. VO-TECH
MUNCY

CENTRAL COLUMBIA
WARRIOR RUN

NORTH PENN MANSFIELD
TOWANDA

LOYALSOCK
MILTON

PINE GROVE AREA
LINE MOUNTAIN

NORTHWEST AREA
WYALUSING VALLEY

MIFFLINBURG AREA
MONTOURSVILLE

District 11:
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POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. NORTH

MARIAN CATHOLIC
SHENANDOAH VALLEY

BUCKTAIL
NATIVITY BVM

PANTHER VALLEY
MAHANOY AREA

ATHENS
MIDD WEST

SCHUYLKILL HAVEN
MINERSVILLE

NEWPORT
TRI VALLEY

Saturday:
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WYOMING VALLEY WEST
ABINGTON HEIGHTS             1:00 pm

PLEASANT VALLEY
POCONO MTN. WEST    1:00 pm

CARBONDALE AREA
HOLY CROSS                  1:00 pm

WYOMING AREA
HOLY REDEEMER   1:00 pm

MID VALLEY
MEYERS           7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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