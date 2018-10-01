High School Football Schedule Week #7 10-5-2018

Posted 8:48 am, October 1, 2018, by

Super 16 Football Countdown

The Super 16 Sports Final Week #7  2018
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Super 16:
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JERSEY SHORE
#1     SOUTHERN COLUMBIA

WESTERN WAYNE
#2      VALLEY VIEW

#3     NORTH SCHUYLKILL
#6     TAMAQUA

#4     DALLAS
NANTICOKE AREA

#5     SCRANTON PREP
HONESDALE

#7     JIM THORPE
BLUE MOUNTAIN

#8     WYOMING AREA
MEYERS

#9     BERWICK
HAZLETON

#15   MONTOURSVILLE
#10   DANVILLE

HUGHESVILLE
#11   MT. CARMEL AREA

#12   STROUDSBURG
NORTHAMPTON

OLD FORGE
#13   LACKAWANNA TRAIL

SAYRE
#14   CANTON

#16   DUNMORE
MONTROSE
District 2:
—————

 

CRESTWOOD
TUNKHANNOCK AREA

WILLIAMSPORT
PITTSTON AREA

MID VALLEY
RIVERSIDE

HOLY REDEEMER
LAKE-LEHMAN

NORTHWEST AREA
HANOVER AREA

SCRANTON
WEST SCRANTON

NORTH POCONO
WALLENPAUPACK

WYOMING VALLEY WEST
COUGHLIN

LAKELAND
CARBONDALE AREA

District 4:
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WARRIOR RUN
BLOOMSBURG

COWANESQUE VALLEY
BUCKTAIL

MUNCY
MONTGOMERY

SOUTH WILLIAMSPORT
CENTRAL COLUMBIA

LINE MOUNTAIN
NEWPORT

G.A.R.
NORTH PENN MANSFIELD

SHIKELLAMY
LEWISBURG

SHAMOKIN AREA
SELINSGROVE

MILTON
WELLSBORO

LOYALSOCK
MIFFLINBURG AREA

TOWANDA
ATHENS

District 11:
—————–
PALMERTON
CATASAUQUA

PANTHER VALLEY
MARIAN CATHOLIC

MAHANOY AREA
MINERSVILLE

WILLIAM ALLEN
POCONO MTN. EAST

EAST STROUDS. NORTH
PLEASANT VALLEY

MILLERSBURG
TRI VALLEY

SHENANDOAH VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN

MIDD WEST
NATIVITY BVM

WILLIAMS VALLEY
PINE GROVE AREA

TROY
WYALUSING VALLEY

POTTSVILLE
LEHIGHTON

POCONO MTN. WEST
DIERUFF

Saturday:
—————

HOLY CROSS
SUSQUEHANNA   1:00 pm

DELAWARE VALLEY
ABINGTON HEIGHTS   1:00 pm

EAST STROUDS. SOUTH
BETHLEHEM CATHOLIC  1:00 pm

ST. JOSEPHS
COL.- MONT. VO-TECH   1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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