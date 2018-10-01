High School Football Schedule Week #7 10-5-2018
The Super 16 Sports Final Week #7 2018
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Super 16:
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JERSEY SHORE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
WESTERN WAYNE
#2 VALLEY VIEW
#3 NORTH SCHUYLKILL
#6 TAMAQUA
#4 DALLAS
NANTICOKE AREA
#5 SCRANTON PREP
HONESDALE
#7 JIM THORPE
BLUE MOUNTAIN
#8 WYOMING AREA
MEYERS
#9 BERWICK
HAZLETON
#15 MONTOURSVILLE
#10 DANVILLE
HUGHESVILLE
#11 MT. CARMEL AREA
#12 STROUDSBURG
NORTHAMPTON
OLD FORGE
#13 LACKAWANNA TRAIL
SAYRE
#14 CANTON
#16 DUNMORE
MONTROSE
District 2:
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CRESTWOOD
TUNKHANNOCK AREA
WILLIAMSPORT
PITTSTON AREA
MID VALLEY
RIVERSIDE
HOLY REDEEMER
LAKE-LEHMAN
NORTHWEST AREA
HANOVER AREA
SCRANTON
WEST SCRANTON
NORTH POCONO
WALLENPAUPACK
WYOMING VALLEY WEST
COUGHLIN
LAKELAND
CARBONDALE AREA
District 4:
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WARRIOR RUN
BLOOMSBURG
COWANESQUE VALLEY
BUCKTAIL
MUNCY
MONTGOMERY
SOUTH WILLIAMSPORT
CENTRAL COLUMBIA
LINE MOUNTAIN
NEWPORT
G.A.R.
NORTH PENN MANSFIELD
SHIKELLAMY
LEWISBURG
SHAMOKIN AREA
SELINSGROVE
MILTON
WELLSBORO
LOYALSOCK
MIFFLINBURG AREA
TOWANDA
ATHENS
District 11:
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PALMERTON
CATASAUQUA
PANTHER VALLEY
MARIAN CATHOLIC
MAHANOY AREA
MINERSVILLE
WILLIAM ALLEN
POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. NORTH
PLEASANT VALLEY
MILLERSBURG
TRI VALLEY
SHENANDOAH VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN
MIDD WEST
NATIVITY BVM
WILLIAMS VALLEY
PINE GROVE AREA
TROY
WYALUSING VALLEY
POTTSVILLE
LEHIGHTON
POCONO MTN. WEST
DIERUFF
Saturday:
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HOLY CROSS
SUSQUEHANNA 1:00 pm
DELAWARE VALLEY
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
EAST STROUDS. SOUTH
BETHLEHEM CATHOLIC 1:00 pm
ST. JOSEPHS
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm