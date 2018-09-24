High School Football Schedule for week of 9/28/2018
16 Sports Final Week #6 2018
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Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
SOUTH WILLIAMSPORT
#2 VALLEY VIEW
#3 BERWICK
#4 NORTH SCHUYLKILL
#5 JIM THORPE
NORTH POCONO
#6 SCRANTON PREP SAT 1:00 pm
#7 WYOMING AREA
LAKE-LEHMAN
COUGHLIN
#8 DALLAS
#9 TAMAQUA
POTTSVILLE
LAKELAND
WESTERN WAYNE
WILLIAM ALLEN
STROUDSBURG
CANTON
MUNCY
MT. CARMEL AREA
MIFFLINBURG AREA
CENTRAL COLUMBIA
DANVILLE
NORTHAMPTON
EAST STROUDS. SOUTH
District 2:
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HAZLETON
DELAWARE VALLEY
MONTROSE
CARBONDALE AREA
PITTSTON AREA
WEST SCRANTON
G.A.R.
NORTHWEST AREA
SUSQUEHANNA
MEYERS
OLD FORGE
DUNMORE
LACKAWANNA TRAIL
MID VALLEY
ABINGTON HEIGHTS
HONESDALE
WALLENPAUPACK
WYOMING VALLEY WEST
District 4:
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SHAMOKIN
JERSEY SHORE
MILTON
MONTOURSVILLE
WARRIOR RUN
HUGHESVILLE
TUNKHANNOCK AREA
TOWANDA
CENTRAL MOUNTAIN
SHIKELLAMY
COL.- MONT. VO-TECH
SAYRE
SELINSGROVE
LOYALSOCK
LEWISBURG
BLOOMSBURG
NATIVITY BVM
MONTGOMERY
BUCKTAIL
ST. JOSEPH’S
COWANESQUE VALLY
TROY
District 11:
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TRI VALLEY
HALIFAX
BLUE MOUNTAIN
LEHIGHTON
MARIAN CATHOLIC
MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY
PANTHER VALLEY
PINE GROVE AREA
JUNIATA
DIERUFF
EAST STROUDS. NORTH
SCHUYLKILL HAVEN
MAHANOY AREA
NORTHWESTERN LEHIGH
PALMERTON
Saturday:
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FREEDOM
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
RIVERSIDE
HOLY CROSS 1:00 pm
NORTH POCONO
SCRANTON PREP 1:00 pm
TUNKHANNOCK AREA
CRESTWOOD 7:00 pm
HANOVER AREA
HOLY REDEEMER 7:00 pm