High School Football Schedule for week of 9/28/2018

Posted 9:10 am, September 24, 2018, by

16 Sports Final Week #6  2018
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Super 16:
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#1    SOUTHERN COLUMBIA
SOUTH WILLIAMSPORT

#2    VALLEY VIEW
#3    BERWICK

#4    NORTH SCHUYLKILL
#5    JIM THORPE

NORTH POCONO
#6    SCRANTON PREP      SAT   1:00 pm

#7    WYOMING AREA
LAKE-LEHMAN

COUGHLIN
#8     DALLAS

#9    TAMAQUA
POTTSVILLE

LAKELAND
WESTERN WAYNE

WILLIAM ALLEN
STROUDSBURG

CANTON
MUNCY

MT. CARMEL AREA
MIFFLINBURG AREA

CENTRAL COLUMBIA
DANVILLE

NORTHAMPTON
EAST STROUDS. SOUTH

District 2:
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HAZLETON
DELAWARE VALLEY

MONTROSE
CARBONDALE AREA

PITTSTON AREA
WEST SCRANTON

G.A.R.
NORTHWEST AREA

SUSQUEHANNA
MEYERS

OLD FORGE
DUNMORE

LACKAWANNA TRAIL
MID VALLEY

ABINGTON HEIGHTS
HONESDALE

WALLENPAUPACK
WYOMING VALLEY WEST

 

District 4:
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SHAMOKIN
JERSEY SHORE

MILTON
MONTOURSVILLE

WARRIOR RUN
HUGHESVILLE

TUNKHANNOCK AREA
TOWANDA

CENTRAL MOUNTAIN
SHIKELLAMY

COL.- MONT. VO-TECH
SAYRE

SELINSGROVE
LOYALSOCK

LEWISBURG
BLOOMSBURG

NATIVITY BVM
MONTGOMERY

BUCKTAIL
ST. JOSEPH’S

COWANESQUE VALLY
TROY

District 11:
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TRI VALLEY
HALIFAX

BLUE MOUNTAIN
LEHIGHTON

MARIAN CATHOLIC
MINERSVILLE

SHENANDOAH VALLEY
PANTHER VALLEY

PINE GROVE AREA
JUNIATA

DIERUFF
EAST STROUDS. NORTH

SCHUYLKILL HAVEN
MAHANOY AREA

NORTHWESTERN LEHIGH
PALMERTON

 

Saturday:
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FREEDOM
POCONO MTN. WEST   1:00 pm

RIVERSIDE
HOLY CROSS                  1:00 pm

NORTH POCONO
SCRANTON PREP          1:00 pm

TUNKHANNOCK AREA
CRESTWOOD                 7:00 pm

HANOVER AREA
HOLY REDEEMER         7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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