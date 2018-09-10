School Closings And Delays

Week #4 High School Football Schedule

Posted 9:29 am, September 10, 2018, by

Super 16 Football Countdown

Here is the High School Football Schedule for the week of 9-14/9-15  2018 :

 

Don’t forget to watch Friday Night at 11PM!

 

 

 

Super 16 Sports Final       Week #4       2018
———————————————————

The Super 16:
———————-
SHAMOKIN AREA
#1 SOUTHERN COLUMBIA

#6 SCRANTON PREP
#2 VALLEY VIEW

#3 BERWICK
#14 WYOMING VALLEY WEST

SCHUYLKILL HAVEN
#4 NORTH SCHUYLKILL

#5 JIM THORPE
KUTZTOWN

#7 MT. CARMEL AREA
JERSEY SHORE

#8 CENTRAL COLUMBIA
HUGHESVILLE

NANTICOKE
#9 WYOMING AREA

PANTHER VALLEY
#10 TAMAQUA

STROUDSBURG
#11 EAST STROUDS. SOUTH

#12 LOYALSOCK
BLOOMSBURG

#13 DANVILLE
MIFFLINBURG AREA

#15 DALLAS
PITTSTON AREA

WEST SCRANTON
#16 LAKELAND

District 2:
—————

RIVERSIDE
HANOVER AREA

MONTROSE
MEYERS

DUNMORE
LACKAWANNA TRAIL

WALLENPAUPACK
SCRANTON

COUGHLIN
TUNKHANNOCK AREA

HOLY CROSS
NORTHWEST AREA

WILLIAMSPORT
HAZLETON

LAKE-LEHMAN
CARBONDALE AREA

G.A.R.
WESTERN WAYNE

District 4:
—————

MONTOURSVILLE
WARRIOR RUN

ATHENS
WYALUSING VALLEY

COL.- MONT. VO-TECH
COWANESQUE VALLEY

SHIKELLAMY
SELINSGROVE

TROY
NORTH PENN MANSFIELD

SOUTH WILLIAMSPORT
MUNCY

SAYRE
MONTGOMERY

JUNIATA
LINE MOUNTAIN

CANTON
BUCKTAIL

District 11:
—————–

POCONO MTN. EAST
DIERUFF

LEHIGHTON
MARIAN CATHOLIC

PINE GROVE AREA
TRI VALLEY

NORTHAMPTON
EAST STROUDS. NORTH

MIDD WEST
SHENANDOAH VALLEY

MAHANOY AREA
NATIVITY BVM

WYOMISSING
BLUE MOUNTAIN

MINERSVILLE
HAMBURG

NOTRE DAME GP
PALMERTON

EMMAUS
PLEASANT VALLEY

Saturday:
—————

NORTH POCONO
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm

WILLIAM ALLEN
POCONO MTN. WEST 1:00 pm

HONESDALE
DELAWARE VALLEY 3:30 pm

OLD FORGE
HOLY REDEEMER 7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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