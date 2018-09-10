Week #4 High School Football Schedule
Here is the High School Football Schedule for the week of 9-14/9-15 2018 :
Don’t forget to watch Friday Night at 11PM!
Super 16 Sports Final Week #4 2018
———————————————————
The Super 16:
———————-
SHAMOKIN AREA
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#6 SCRANTON PREP
#2 VALLEY VIEW
#3 BERWICK
#14 WYOMING VALLEY WEST
SCHUYLKILL HAVEN
#4 NORTH SCHUYLKILL
#5 JIM THORPE
KUTZTOWN
#7 MT. CARMEL AREA
JERSEY SHORE
#8 CENTRAL COLUMBIA
HUGHESVILLE
NANTICOKE
#9 WYOMING AREA
PANTHER VALLEY
#10 TAMAQUA
STROUDSBURG
#11 EAST STROUDS. SOUTH
#12 LOYALSOCK
BLOOMSBURG
#13 DANVILLE
MIFFLINBURG AREA
#15 DALLAS
PITTSTON AREA
WEST SCRANTON
#16 LAKELAND
District 2:
—————
RIVERSIDE
HANOVER AREA
MONTROSE
MEYERS
DUNMORE
LACKAWANNA TRAIL
WALLENPAUPACK
SCRANTON
COUGHLIN
TUNKHANNOCK AREA
HOLY CROSS
NORTHWEST AREA
WILLIAMSPORT
HAZLETON
LAKE-LEHMAN
CARBONDALE AREA
G.A.R.
WESTERN WAYNE
District 4:
—————
MONTOURSVILLE
WARRIOR RUN
ATHENS
WYALUSING VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH
COWANESQUE VALLEY
SHIKELLAMY
SELINSGROVE
TROY
NORTH PENN MANSFIELD
SOUTH WILLIAMSPORT
MUNCY
SAYRE
MONTGOMERY
JUNIATA
LINE MOUNTAIN
CANTON
BUCKTAIL
District 11:
—————–
POCONO MTN. EAST
DIERUFF
LEHIGHTON
MARIAN CATHOLIC
PINE GROVE AREA
TRI VALLEY
NORTHAMPTON
EAST STROUDS. NORTH
MIDD WEST
SHENANDOAH VALLEY
MAHANOY AREA
NATIVITY BVM
WYOMISSING
BLUE MOUNTAIN
MINERSVILLE
HAMBURG
NOTRE DAME GP
PALMERTON
EMMAUS
PLEASANT VALLEY
Saturday:
—————
NORTH POCONO
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
WILLIAM ALLEN
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
HONESDALE
DELAWARE VALLEY 3:30 pm
OLD FORGE
HOLY REDEEMER 7:00 pm