School Closings And Delays

H.S. Football Schedule Week #2

Posted 9:14 am, September 3, 2018, by , Updated at 03:49PM, September 4, 2018

Super 16 Sports Final        Week #3       2018
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The Super 16:
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SELINSGROVE
#1    SOUTHERN COLUMBIA

#2    VALLEY VIEW
WEST SCRANTON

#3    BERWICK
#8    WILLIAMSPORT

MARIAN CATHOLIC
#4     NORTH SCHUYLKILL

PANTHER VALLEY
#5     JIM THORPE

ABINGTON HEIGHTS
#6       SCRANTON PREP            SAT  1:30 pm

#7       MT. CARMEL AREA
LEWISBURG

LEHIGHTON
#9       CENTRAL COLUMBIA

NORTHWEST AREA
#10     WYOMING AREA

PANTHER VALLEY
#11     TAMAQUA

#12     EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. EAST

SHIKELLAMY
#13      LOYALSOCK

WARRIOR RUN
#14      DANVILLE

CRESTWOOD
#15      WYOMING VALLEY WEST

#16      HAZLETON
DALLAS

District 2:
—————

LAKELAND
RIVERSIDE

CARBONDALE AREA
DUNMORE

COUGHLIN
NANTICOKE AREA

TUNKHANNOCK AREA
PITTSTON AREA

LACKAWANNA TRAIL
MONTROSE

MEYERS
LAKE-LEHMAN

HANOVER AREA
G.A.R.

HOLY CROSS
MID VALLEY

WESTERN WAYNE
HONESDALE

SUSQUEHANNA
OLD FORGE

POTTSVILLE
CRESTWOOD

NANTICOKE AREA
WYOMING AREA

DELAWARE VALLEY
WALLENPAUPACK

SCRANTON
NORTH POCONO

District 4:
————–
MUNCY
TOWANDA

MONTGOMERY
WELLSBORO

WELLSBORO
TOWANDA

MIFFLINBURG AREA
MILTON

ST JOSEPH’S ACADEMY
BUCKTAIL

CANTON
WYALUSING VALLEY

BLOOMSBURG
NORTH PENN MANSFIELD

COWANESQUE VALLEY
ATHENS

SOUTH WILLIAMSPORT
HUGHESVILLE

LINE MOUNTAIN
HALIFAX

MONTOURSVILLE
JERSEY SHORE

HALIFAX
LINE MOUNTAIN

District XI:
—————-

HAMBURG
BLUE MOUNTAIN

TAMAQUA
SCHUYLKILL HAVEN

NEWPORT
PINE GROVE AREA

SHENANDOAH VALLEY
MINERSVILLE

PALMERTON
SAUCON VALLEY

PLEASANT VALLEY
NORTHAMPTON

TRI VALLEY
WILLIAMS VALLEY

EAST STROUDS. NORTH
WILLIAM ALLEN

POTTSVILLE
MUHLENBERG

POCONO MTN. WEST
STROUDSBURG

PANTHER VALLEY
TAMAQUA

WILLIAMS VALLEY
SUSQUENITA

HOLY REDEEMER
MAHANOY AREA

SCHUYLKILL HAVEN
NORTH SCHUYLKILL

Saturday:
—————-

NATIVITY BVM
COL.- MONT. VO-TECH               1:00 pm

ABINGTON HEIGHTS
#6       SCRANTON PREP              1:30 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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