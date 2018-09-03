H.S. Football Schedule Week #2
Super 16 Sports Final Week #3 2018
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The Super 16:
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SELINSGROVE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#2 VALLEY VIEW
WEST SCRANTON
#3 BERWICK
#8 WILLIAMSPORT
MARIAN CATHOLIC
#4 NORTH SCHUYLKILL
PANTHER VALLEY
#5 JIM THORPE
ABINGTON HEIGHTS
#6 SCRANTON PREP SAT 1:30 pm
#7 MT. CARMEL AREA
LEWISBURG
LEHIGHTON
#9 CENTRAL COLUMBIA
NORTHWEST AREA
#10 WYOMING AREA
PANTHER VALLEY
#11 TAMAQUA
#12 EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. EAST
SHIKELLAMY
#13 LOYALSOCK
WARRIOR RUN
#14 DANVILLE
CRESTWOOD
#15 WYOMING VALLEY WEST
#16 HAZLETON
DALLAS
District 2:
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LAKELAND
RIVERSIDE
CARBONDALE AREA
DUNMORE
COUGHLIN
NANTICOKE AREA
TUNKHANNOCK AREA
PITTSTON AREA
LACKAWANNA TRAIL
MONTROSE
MEYERS
LAKE-LEHMAN
HANOVER AREA
G.A.R.
HOLY CROSS
MID VALLEY
WESTERN WAYNE
HONESDALE
SUSQUEHANNA
OLD FORGE
POTTSVILLE
CRESTWOOD
NANTICOKE AREA
WYOMING AREA
DELAWARE VALLEY
WALLENPAUPACK
SCRANTON
NORTH POCONO
District 4:
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MUNCY
TOWANDA
MONTGOMERY
WELLSBORO
WELLSBORO
TOWANDA
MIFFLINBURG AREA
MILTON
ST JOSEPH’S ACADEMY
BUCKTAIL
CANTON
WYALUSING VALLEY
BLOOMSBURG
NORTH PENN MANSFIELD
COWANESQUE VALLEY
ATHENS
SOUTH WILLIAMSPORT
HUGHESVILLE
LINE MOUNTAIN
HALIFAX
MONTOURSVILLE
JERSEY SHORE
HALIFAX
LINE MOUNTAIN
District XI:
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HAMBURG
BLUE MOUNTAIN
TAMAQUA
SCHUYLKILL HAVEN
NEWPORT
PINE GROVE AREA
SHENANDOAH VALLEY
MINERSVILLE
PALMERTON
SAUCON VALLEY
PLEASANT VALLEY
NORTHAMPTON
TRI VALLEY
WILLIAMS VALLEY
EAST STROUDS. NORTH
WILLIAM ALLEN
POTTSVILLE
MUHLENBERG
POCONO MTN. WEST
STROUDSBURG
PANTHER VALLEY
TAMAQUA
WILLIAMS VALLEY
SUSQUENITA
HOLY REDEEMER
MAHANOY AREA
SCHUYLKILL HAVEN
NORTH SCHUYLKILL
Saturday:
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NATIVITY BVM
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
ABINGTON HEIGHTS
#6 SCRANTON PREP 1:30 pm