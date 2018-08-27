High School Football Schedule Week #2 8/31/2018
Sports Final 2018 Week #2
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The Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
#5 MT. CARMEL AREA
#2 WILLIAMSPORT
ALTOONA
#3 VALLEY VIEW SAT
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
WYOMING VALLEY WEST
#4 HAZLETON
PITTSTON AREA
#6 BERWICK
#7 DANVILLE
LOYALSOCK
NORTH SCHUYLKILL
SHAMOKIN AREA
OLD FORGE
LAKELAND
MARIAN CATHOLIC
JIM THORPE
COUGHLIN
WYOMING AREA
SCRANTON PREP
SCRANTON
EAST STROUDS. SOUTH SAT
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
TAMAQUA
MAHANOY AREA
District 2:
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HOLY REDEEMER THURS
GAR 7:00PM
MID VALLEY
DUNMORE
NANTICOKE AREA
TUNKHANNOCK AREA
NORTH POCONO
WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON
DELAWARE VALLEY
RIVERSIDE
CARBONDALE AREA
NORTHWEST AREA
MEYERS
DALLAS
CRESTWOOD
LAKE-LEHMAN
HANOVER AREA
HONESDALE
WALLENPAUPACK
District 4:
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CENTRAL MOUNTAIN
LEWISBURG
CENTRAL COLUMBIA
SHIKELLAMY
MIFFLINBURG AREA
BLOOMSBURG
JERSEY SHORE
SELINSGROVE
CANTON
MONTGOMERY
TROY
WELLSBORO
TOWANDA
SAYRE
MILTON
WARRIOR RUN
SUSQUENITA
LINE MOUNTAIN
ATHENS
NORTH-PENN MANSFIELD
HUGHESVILLE
MONTOURSVILLE
WYALUSING VALLEY
SOUTH WILLIAMSPORT
PINE GROVE AREA
MILLERSBURG
District 11:
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SOUTHERN LEHIGH
PALMERTON
PLEASANT VALLEY
WILLIAM ALLEN
JUNIATA
TRI VALLEY
NEWPORT
WILLIAMS VALLEY
MINERSVILLE
NATIVITY BVM
BLUE MOUNTAIN
MIDD WEST
SCHUYLKILL HAVEN
LEHIGHTON
STROUDSBURG
EAST STROUDS. NORTH
HAMBURG
PANTHER VALLEY
JENKINTOWN
SHENANDOAH VALLEY
POCONO MTN. EAST
LIBERTY
WYOMISSING
POTTSVILLE
Saturday:
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BUCKTAIL
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
VALLEY VIEW
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
MONTROSE
HOLY CROSS 1:00 pm
LACKAWANNA TRAIL
SUSQUEHANNA 1:00 pm