High School Football Schedule Week #2 8/31/2018

Posted 9:40 am, August 27, 2018, by

Sports Final 2018  Week #2
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The Super 16:
———————-

#1    SOUTHERN COLUMBIA
#5    MT. CARMEL AREA

#2    WILLIAMSPORT
ALTOONA

#3    VALLEY VIEW                      SAT
ABINGTON HEIGHTS      1:00 pm

WYOMING VALLEY WEST
#4     HAZLETON

PITTSTON AREA
#6      BERWICK

#7      DANVILLE
LOYALSOCK

NORTH SCHUYLKILL
SHAMOKIN AREA

OLD FORGE
LAKELAND

MARIAN CATHOLIC
JIM THORPE

COUGHLIN
WYOMING AREA

SCRANTON PREP
SCRANTON

EAST STROUDS. SOUTH         SAT
POCONO MTN. WEST           1:00 pm

TAMAQUA
MAHANOY AREA

District 2:
—————

HOLY REDEEMER        THURS
GAR                                7:00PM

MID VALLEY
DUNMORE

NANTICOKE AREA
TUNKHANNOCK AREA

NORTH POCONO
WESTERN WAYNE

WEST SCRANTON
DELAWARE VALLEY

RIVERSIDE
CARBONDALE AREA

NORTHWEST AREA
MEYERS

DALLAS
CRESTWOOD

LAKE-LEHMAN
HANOVER AREA

HONESDALE
WALLENPAUPACK

District 4:
—————

CENTRAL MOUNTAIN
LEWISBURG

CENTRAL COLUMBIA
SHIKELLAMY

MIFFLINBURG AREA
BLOOMSBURG

JERSEY SHORE
SELINSGROVE

CANTON
MONTGOMERY

TROY
WELLSBORO

TOWANDA
SAYRE

MILTON
WARRIOR RUN

SUSQUENITA
LINE MOUNTAIN

ATHENS
NORTH-PENN MANSFIELD

HUGHESVILLE
MONTOURSVILLE

WYALUSING VALLEY
SOUTH WILLIAMSPORT

PINE GROVE AREA
MILLERSBURG

District 11:
—————–

SOUTHERN LEHIGH
PALMERTON

PLEASANT VALLEY
WILLIAM ALLEN

JUNIATA
TRI VALLEY

NEWPORT
WILLIAMS VALLEY

MINERSVILLE
NATIVITY BVM

BLUE MOUNTAIN
MIDD WEST

SCHUYLKILL HAVEN
LEHIGHTON

STROUDSBURG
EAST STROUDS. NORTH

HAMBURG
PANTHER VALLEY

JENKINTOWN
SHENANDOAH VALLEY

POCONO MTN. EAST
LIBERTY

WYOMISSING
POTTSVILLE

Saturday:
—————

BUCKTAIL
COL.- MONT. VO-TECH   1:00 pm

EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. WEST   1:00 pm

VALLEY VIEW
ABINGTON HEIGHTS   1:00 pm

MONTROSE
HOLY CROSS   1:00 pm

LACKAWANNA TRAIL
SUSQUEHANNA   1:00 pm

 

Talkback 16 Online Discussion:

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