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High School Football Schedule Week #1 2018

Posted 9:38 am, August 20, 2018, by , Updated at 09:40AM, August 20, 2018

Super 16 Sports Final 2018 Week #1
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The Super 16:
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BLOOMSBURG
#1 SOUTHERN COLUMBIA

#8 CENTRAL COLUMBIA
#5 MT. CARMEL AREA

CENTRAL MOUNTAIN
#2 WILLIAMSPORT

WALLENPAUPACK
#3 VALLEY VIEW

POTTSVILLE
#4 HAZLETON

ABINGTON HEIGHTS
#6 BERWICK

#7 DANVILLE
SHIKELLAMY

#9 LOYALSOCK
#10 NORTH SCHUYLKILL

CARBONDALE AREA
#11 OLD FORGE

#13 WYOMING AREA
MID VALLEY

A.C.C.
#14 STROUDSBURG

#15 SCRANTON PREP
DUNMORE

JIM THORPE
#16 SCHUYLKILL HAVEN

District 2:
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TUNKHANNOCK AREA
DALLAS

NORTH POCONO
WEST SCRANTON

NORTHWEST AREA
LACKAWANNA TRAIL

DELAWARE VALLEY
PENNRIDGE

CRESTWOOD
COUGHLIN

WESTERN WAYNE
LAKE-LEHMAN

MEYERS
RIVERSIDE

LAKE-LEHMAN
HONESDALE

PITTSTON AREA
NANTICOKE AREA

SCRANTON
WYOMING VALLEY WEST

WYALUSING VALLEY
MONTROSE

District 4:
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WARRIOR RUN
MUNCY

BUCKTAIL
SAYRE

SOUTH WILLIAMSPORT
MONTGOMERY

HANOVER AREA
ATHENS

SELINSGROVE
LEWISBURG

HUGHESVILLE
MIFFLINBURG AREA

SHAMOKIN AREA
MILTON

NORTH PENN MANSFIELD
MONTOURSVILLE

District 11:
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MINERSVILLE
WILLIAMS VALLEY

WHITEHALL
EAST STROUDS. SOUTH

PALISADES
PALMERTON

MIDD WEST
MARIAN CATHOLIC

NAZARETH
POCONO MTN. EAST

MILLERSBURG
NATIVITY BVM

LINE MOUNTAIN
TAMAQUA

SHENANDOAH VALLEY
MORRISVILLE

POCONO MTN. WEST
EASTON

NORTHERN LEBANON
PINE GROVE AREA

MUHLENBERG
BLUE MOUNTAIN

COL.- MONT. VO-TECH
PANTHER VALLEY

FLEETWOOD
LEHIGHTON

MAHANOY AREA
TRI VALLEY

EAST STROUDS. NORTH
FREEDOM

Saturday:
—————

TOWANDA
CANTON

G.A.R.
SUSQUEHANNA

HOLY CROSS
HOLY REDEEMER

Talkback 16 Online Discussion:

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