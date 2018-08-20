High School Football Schedule Week #1 2018
Super 16 Sports Final 2018 Week #1
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The Super 16:
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BLOOMSBURG
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#8 CENTRAL COLUMBIA
#5 MT. CARMEL AREA
CENTRAL MOUNTAIN
#2 WILLIAMSPORT
WALLENPAUPACK
#3 VALLEY VIEW
POTTSVILLE
#4 HAZLETON
ABINGTON HEIGHTS
#6 BERWICK
#7 DANVILLE
SHIKELLAMY
#9 LOYALSOCK
#10 NORTH SCHUYLKILL
CARBONDALE AREA
#11 OLD FORGE
#13 WYOMING AREA
MID VALLEY
A.C.C.
#14 STROUDSBURG
#15 SCRANTON PREP
DUNMORE
JIM THORPE
#16 SCHUYLKILL HAVEN
District 2:
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TUNKHANNOCK AREA
DALLAS
NORTH POCONO
WEST SCRANTON
NORTHWEST AREA
LACKAWANNA TRAIL
DELAWARE VALLEY
PENNRIDGE
CRESTWOOD
COUGHLIN
WESTERN WAYNE
LAKE-LEHMAN
MEYERS
RIVERSIDE
LAKE-LEHMAN
HONESDALE
PITTSTON AREA
NANTICOKE AREA
SCRANTON
WYOMING VALLEY WEST
WYALUSING VALLEY
MONTROSE
District 4:
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WARRIOR RUN
MUNCY
BUCKTAIL
SAYRE
SOUTH WILLIAMSPORT
MONTGOMERY
HANOVER AREA
ATHENS
SELINSGROVE
LEWISBURG
HUGHESVILLE
MIFFLINBURG AREA
SHAMOKIN AREA
MILTON
NORTH PENN MANSFIELD
MONTOURSVILLE
District 11:
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MINERSVILLE
WILLIAMS VALLEY
WHITEHALL
EAST STROUDS. SOUTH
PALISADES
PALMERTON
MIDD WEST
MARIAN CATHOLIC
NAZARETH
POCONO MTN. EAST
MILLERSBURG
NATIVITY BVM
LINE MOUNTAIN
TAMAQUA
SHENANDOAH VALLEY
MORRISVILLE
POCONO MTN. WEST
EASTON
NORTHERN LEBANON
PINE GROVE AREA
MUHLENBERG
BLUE MOUNTAIN
COL.- MONT. VO-TECH
PANTHER VALLEY
FLEETWOOD
LEHIGHTON
MAHANOY AREA
TRI VALLEY
EAST STROUDS. NORTH
FREEDOM
Saturday:
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TOWANDA
CANTON
G.A.R.
SUSQUEHANNA
HOLY CROSS
HOLY REDEEMER