Talkback 16: Traffic Backups, Finding Homeless Pets New Homes

Posted 7:25 pm, June 7, 2018, by

In this edition of Talkback 16, easing traffic backups caused by fans heading to Penn State games, finding homeless pets new homes and remembering D-Day.

Talkback 16 Online Discussion:

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