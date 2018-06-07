In this edition of Talkback 16, easing traffic backups caused by fans heading to Penn State games, finding homeless pets new homes and remembering D-Day.
Talkback 16: Traffic Backups, Finding Homeless Pets New Homes
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Talkback 16: PFA’s, Search Dogs, Hospitals
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Talkback 16: Eagles Uninvited to White House, Online Lottery Games
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Talkback 16: Fraternity Death, Missing Nun, National News
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Talkback 16: Banning Tobacco On Campus
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Talkback 16: Scott’s Feedback, Valerie Smock and Local News
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Talkback 16: Same Old News, Gold Nice Bell
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Talkback 16: Seatbelts on School Buses, NFL Kneeling Controversy
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Talkback 16: Duct-taped Pole, Basketball, ‘Nice’ Weather
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Talkback 16: Cosby Verdict, Political Ads and Our New Meteorologist
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Talkback 16: Eagles, Miss America, Bulletproof Glass, Stray Cats
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Talkback 16: Work Zone Crash
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Talkback 16: Pigs and Potholes
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Talkback 16: Purse Snatching, Voting Machines, Medical Marijuana