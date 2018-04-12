Williams Valley vs Minersville softball

Williams Valley met Minersville in their elite Schuylkill League softball rivalry. Minersville the defending champs in 'AA' won over the program that won Class 'A' two years ago, and finished second last season. Williams Valley rolled 13-2.
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