Mahanoy Area went to class against Math, Civics and Science in the girls 'AA' first round action. Lady Bears won 77-44.
Mahanoy Area vs Math, Civics, and Science
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Mahanoy Area vs Williams Valley girls basketball
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Mahanoy Area #2 in girls rankings
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Mahanoy Area vs North Schuylkill girls basketball
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Mahanoy Area Lady Bears Clinch Schuylkill League, Division 3
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Minersville vs Mahanoy Area
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