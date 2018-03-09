Mahanoy Area vs Math, Civics, and Science

Posted 10:41 pm, March 9, 2018, by

Mahanoy Area went to class against Math, Civics and Science in the girls 'AA' first round action.  Lady Bears won 77-44.

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