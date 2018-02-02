Talkback 16 callers discuss plenty including a Patriots fan in our newsroom and Groundhog Day. But one caller wants to know, what is up with our backyard train?
Talkback 16: The Return of the Famous Backyard Train
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Talkback Lookback: The Train
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Talkback 16: Parking Tickets, Gold Nice Days
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Talkback 16: Harrison Avenue Bridge, High School Football, Snow Forecast
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Talkback 16: Medical Marijuana, Geisinger Near Danville, Tax Bill
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Talkback 16: Thankful for Our Callers
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Talkback 16: Fraternities, Christmas Gifts, Train Track Cleaning
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Talkback 16: Honoring Our Veterans
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Talkback 16: Scranton School District Cuts
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Talkback 16: ‘Pill Mill’ Doctor Arrested
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Talkback 16: Harsh Punishment
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Talkback 16: School Playgrounds and Threatening a Judge
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Talkback 16: Ice Jams
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Talkback 16: Apology Not Accepted