Talkback 16: The Return of the Famous Backyard Train

Posted 6:21 pm, February 2, 2018, by , Updated at 04:23PM, February 2, 2018

Talkback 16 callers discuss plenty including a Patriots fan in our newsroom and Groundhog Day. But one caller wants to know, what is up with our backyard train?

Talkback 16 Online Discussion:

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