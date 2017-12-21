Talkback 16: Apology Not Accepted

Posted 6:19 pm, December 21, 2017, by , Updated at 04:12PM, December 21, 2017

In this edition of Talkback 16, callers discuss holiday greetings, a possible white Christmas and theft from a manger. But first, callers are angered over an apology from the people accused of murdering a pizza delivery man.

Talkback 16 Online Discussion:

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