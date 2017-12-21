In this edition of Talkback 16, callers discuss holiday greetings, a possible white Christmas and theft from a manger. But first, callers are angered over an apology from the people accused of murdering a pizza delivery man.
Talkback 16: Apology Not Accepted
-
Talkback 16: Commissioner and Councilman in Hot Water
-
Talkback 16: New Casinos and Criticism
-
Talkback 16: Unexcused Absences for State Lawmaker
-
Talkback 16: ‘Pill Mill’ Doctor Arrested
-
Talkback 16: Harsh Punishment
-
-
Talkback 16: Thankful for Our Callers
-
Talkback 16: Neighbors Banding Together
-
Talkback 16: Medical Marijuana, Geisinger Near Danville, Tax Bill
-
Talkback 16: Honoring Our Veterans
-
Talkback 16: Girls Allowed to Join Boy Scouts
-
-
Talkback 16: Amazon Headquarters in NEPA?
-
Talkback 16: Scranton School District, Joe Snedeker’s Antics, and Fire Coverage
-
Talkback 16: Mega Millions