High School Football Schedule Week #13 2017
Super16 Sports Final Week #13 2017
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FRIDAY, All Games 7PM:
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WILLIAMS VALLEY @ Lehighton HS
OLD FORGE
DUNMORE @ Susq Twp HS
NEWPORT
LOYALSOCK @ Williamsport HS
SCRANTON PREP
STATE COLLEGE @ Danville HS
DELAWARE VALLEY
MT. CARMEL
@SOUTHERN COLUMBIA District 4-A Title
VALLEY VIEW
@BERWICK District 4-A Title
WYOMING VALLEY WEST
@WHITEHALL District 11/2 5-A Title
SATURDAY, Game Times marked:
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WYALUSING VALLEY @ Williamsport HS
STEELTON-HIGHSPIRE 1PM
BELLEFONTE @ Altoona HS
SELINSGROVE 1PM
SCHUYLKILL HAVEN @ South Phila Supersite
NEUMANN-GORETTI 6PM
PAILSADES @ Beth Area SD
LEHIGHTON 7PM