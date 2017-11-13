High School Football Schedule Week #13 2017

Posted 9:23 am, November 13, 2017, by , Updated at 09:33AM, November 13, 2017

 

 

Super16 Sports Final Week #13 2017
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FRIDAY, All Games 7PM:
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WILLIAMS VALLEY                           @ Lehighton HS
OLD FORGE

DUNMORE                                           @ Susq Twp HS
NEWPORT

LOYALSOCK                                        @ Williamsport HS
SCRANTON PREP

STATE COLLEGE                               @ Danville HS
DELAWARE VALLEY

MT. CARMEL
@SOUTHERN  COLUMBIA            District 4-A Title

VALLEY VIEW
@BERWICK                                               District 4-A Title

WYOMING VALLEY WEST
@WHITEHALL                                          District  11/2      5-A Title

 

 

SATURDAY, Game Times marked:
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WYALUSING VALLEY                                       @ Williamsport HS
STEELTON-HIGHSPIRE                                                   1PM

BELLEFONTE                                                         @ Altoona HS
SELINSGROVE                                                                    1PM

SCHUYLKILL HAVEN                                       @ South Phila Supersite
NEUMANN-GORETTI                                                        6PM

PAILSADES                                                              @ Beth Area SD
LEHIGHTON                                                                             7PM

Talkback 16 Online Discussion:

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