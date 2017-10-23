High School Football Schedule 10-27-2017

16 Sports Final week #10 2017
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Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
#9 SELINSGROVE
#2 DELAWARE VALLEY
ABINGTON HEIGHTS SAT 1:00 pm
#3 DUNMORE
#14 OLD FORGE
#4 WILLIAMS VALLEY
PINE GROVE AREA
NORTH POCONO
#5 SCRANTON PREP SAT 1:00 pm
#6 JIM THORPE
#7 LEHIGHTON
#8 SOUTH WILLIAMSPORT
LINE MOUNTAIN
#10 BERWICK
WILLIAMSPORT
MILTON
#11 SHIKELLAMY
#12 NORTH SCHUYLKILL
POTTSVILLE
#13 DANVILLE
WARRIOR RUN
#15 ATHENS
SAYRE
HONESDALE
#16 VALLEY VIEW
District 2:
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LAKE-LEHMAN
DALLAS
COL.- MONT. VO-TECH
HOLY REDEEMER
WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON
MONTROSE
LACKAWANNA TRAIL
HAZLETON
CRESTWOOD
MID VALLEY
LAKELAND
RIVERSIDE
CARBONDALE AREA
SCRANTON
WALLENPAUPACK
PITTSTON AREA
WYOMING AREA
COUGHLIN
WYOMING VALLEY WEST
G.A.R.
MEYERS
NANTICOKE AREA
HANOVER AREA
NORTHWEST AREA
TUNKHANNOCK AREA
District 4:
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CENTRAL MOUNTAIN
JERSEY SHORE
LEWISBURG
MIFFLINBURG AREA
TOWANDA
WYALUSING VALLEY
SHAMOKIN AREA
MT. CARMEL AREA
MONTGOMERY
BUCKTAIL
TROY
CANTON
WYALUSING VALLEY
TOWANDA
MUNCY
HUGHESVILLE
LOYALSOCK
MONTOURSVILLE
CENTRAL COLUMBIA
BLOOMSBURG
District 11:
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POCONO MTN. EAST
POCONO MTN. WEST
EAST STROUDS. SOUTH
EAST STROUDS. NORTH
SHENANDOAH VALLEY
MAHANOY AREA
NORTHERN LEHIGH
PALMERTON
BLUE MOUNTAIN
SCHUYLKILL HAVEN
EAST JUNIATA
TRI VALLEY
MARIAN CATHOLIC
TAMAQUA
PANTHER VALLEY
MINERSVILLE
PLEASANT VALLEY
STROUDSBURG
Saturday:
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HOLY CROSS
SUSQUEHANNA 1:00 pm
DELAWARE VALLEY
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
NORTH POCONO
SCRANTON PREP 1:00 pm
NATIVITY BVM
DELAWARE MILITARY ACADEMY 1:00 pm