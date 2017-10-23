High School Football Schedule 10-27-2017

Posted 9:21 am, October 23, 2017, by

 

16 Sports Final week #10 2017
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Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
#9 SELINSGROVE

#2 DELAWARE VALLEY
ABINGTON HEIGHTS SAT 1:00 pm

#3 DUNMORE
#14 OLD FORGE

#4 WILLIAMS VALLEY
PINE GROVE AREA

NORTH POCONO
#5 SCRANTON PREP SAT 1:00 pm

#6 JIM THORPE
#7 LEHIGHTON

#8 SOUTH WILLIAMSPORT
LINE MOUNTAIN

#10 BERWICK
WILLIAMSPORT

MILTON
#11 SHIKELLAMY

#12 NORTH SCHUYLKILL
POTTSVILLE

#13 DANVILLE
WARRIOR RUN

#15 ATHENS
SAYRE

HONESDALE
#16 VALLEY VIEW

District 2:
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LAKE-LEHMAN
DALLAS

COL.- MONT. VO-TECH
HOLY REDEEMER

WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON

MONTROSE
LACKAWANNA TRAIL

HAZLETON
CRESTWOOD

MID VALLEY
LAKELAND

RIVERSIDE
CARBONDALE AREA

SCRANTON
WALLENPAUPACK

PITTSTON AREA
WYOMING AREA

COUGHLIN
WYOMING VALLEY WEST

G.A.R.
MEYERS

NANTICOKE AREA
HANOVER AREA

NORTHWEST AREA
TUNKHANNOCK AREA

District 4:
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CENTRAL MOUNTAIN
JERSEY SHORE

LEWISBURG
MIFFLINBURG AREA

TOWANDA
WYALUSING VALLEY

SHAMOKIN AREA
MT. CARMEL AREA

MONTGOMERY
BUCKTAIL

TROY
CANTON

WYALUSING VALLEY
TOWANDA

MUNCY
HUGHESVILLE

LOYALSOCK
MONTOURSVILLE

CENTRAL COLUMBIA
BLOOMSBURG

District 11:
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POCONO MTN. EAST
POCONO MTN. WEST

EAST STROUDS. SOUTH
EAST STROUDS. NORTH

SHENANDOAH VALLEY
MAHANOY AREA

NORTHERN LEHIGH
PALMERTON

BLUE MOUNTAIN
SCHUYLKILL HAVEN

EAST JUNIATA
TRI VALLEY

MARIAN CATHOLIC
TAMAQUA

PANTHER VALLEY
MINERSVILLE

PLEASANT VALLEY
STROUDSBURG

Saturday:
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HOLY CROSS
SUSQUEHANNA 1:00 pm

DELAWARE VALLEY
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm

NORTH POCONO
SCRANTON PREP 1:00 pm

NATIVITY BVM
DELAWARE MILITARY ACADEMY 1:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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