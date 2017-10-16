High School Football Schedule Week #9 2017
16 Sports Final Week #9 2017
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The Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
#12 CENTRAL COLUMBIA
WALLENPAUPACK
#2 DELAWARE VALLEY
CARBONDALE AREA
#3 DUNMORE
TRI VALLEY
#4 WILLIAMS VALLEY
#5 SCRANTON PREP
WEST SCRANTON
POTTSVILLE
#6 JIM THORPE
#7 LEHIGHTON
BLUE MOUNTAIN
#8 SOUTH WILLIAMSPORT
MUNCY
MT. CARMEL AREA
#9 SELINSGROVE
LAKE-LEHMAN
#10 BERWICK
#11 STROUDSBURG
WHITEHALL
#13 SHIKELLAMY
LOYALSOCK
HAZLETON
#14 DALLAS
HOLY CROSS
#15 OLD FORGE
#16 WILLIAMSPORT
WYOMING AREA
District 2:
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COUGHLIN
PITTSTON AREA
MEYERS
NORTHWEST AREA
SUSQUEHANNA
MID VALLEY
HONESDALE
NORTH POCONO
LAKELAND
MONTROSE
TOWANDA
TUNKHANNOCK AREA
VALLEY VIEW
WESTERN WAYNE
WYOMING VALLEY WEST
CRESTWOOD
HANOVER AREA
G.A.R.
HOLY REDEEMER
NANTICOKE AREA
LACKAWANNA TRAIL
RIVERSIDE
District 4:
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SHAMOKIN AREA
DANVILLE
JERSEY SHORE
BALD EAGLE AREA
WYALUSING VALLEY
WELLSBORO
CENTRAL MOUNTAIN
HOLLIDAYSBURG
LINE MOUNTAIN
JUNIATA
NORTH PENN MANSFIELD
TROY
CANTON
ATHENS
BLOOMSBURG
LEWISBURG
MIFFLINBURG AREA
MILTON
MONTGOMERY
WARRIOR RUN
HUGHESVILLE
MONTOURSVILLE
District 11:
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SCHUYLKILL HAVEN
SHENANDOAH VALLEY
PINE GROVE AREA
MILLERSBURG
POCONO MTN. EAST
PLEASANT VALLEY
DIERUFF
EAST STROUDS. SOUTH
MINERSVILLE
MARIAN CATHOLIC
MAHANOY AREA
PANTHER VALLEY
ST. JOSEPH’S ACADEMY
NATIVITY BVM
PALMERTON
SALISBURY TWP.
TAMAQUA
NORTH SCHUYLKILL
Saturday:
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SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
SAYRE
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
EAST STROUDS. NORTH
POCONO MTN. WEST 1:00 pm