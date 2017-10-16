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High School Football Schedule Week #9 2017

Posted 9:45 am, October 16, 2017, by

 

16 Sports Final Week #9  2017
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The Super 16:
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#1    SOUTHERN COLUMBIA
#12  CENTRAL COLUMBIA

WALLENPAUPACK
#2     DELAWARE VALLEY

CARBONDALE AREA
#3     DUNMORE

TRI VALLEY
#4     WILLIAMS VALLEY

#5     SCRANTON PREP
WEST SCRANTON

POTTSVILLE
#6     JIM THORPE

#7      LEHIGHTON
BLUE MOUNTAIN

#8     SOUTH WILLIAMSPORT
MUNCY

MT. CARMEL AREA
#9     SELINSGROVE

LAKE-LEHMAN
#10   BERWICK

#11   STROUDSBURG
WHITEHALL

#13    SHIKELLAMY
LOYALSOCK

HAZLETON
#14    DALLAS

HOLY CROSS
#15    OLD FORGE

#16     WILLIAMSPORT
WYOMING AREA

 

 

District 2:
——————

 

COUGHLIN
PITTSTON AREA

MEYERS
NORTHWEST AREA

SUSQUEHANNA
MID VALLEY

HONESDALE
NORTH POCONO

LAKELAND
MONTROSE

TOWANDA
TUNKHANNOCK AREA

VALLEY VIEW
WESTERN WAYNE

WYOMING VALLEY WEST
CRESTWOOD

HANOVER AREA
G.A.R.

HOLY REDEEMER
NANTICOKE AREA

LACKAWANNA TRAIL
RIVERSIDE

 

District 4:
——————-

 

SHAMOKIN AREA
DANVILLE

JERSEY SHORE
BALD EAGLE AREA

WYALUSING VALLEY
WELLSBORO

CENTRAL MOUNTAIN
HOLLIDAYSBURG

LINE MOUNTAIN
JUNIATA

NORTH PENN MANSFIELD
TROY

CANTON
ATHENS

BLOOMSBURG
LEWISBURG

MIFFLINBURG AREA
MILTON

MONTGOMERY
WARRIOR RUN

HUGHESVILLE
MONTOURSVILLE
 

 

District 11:
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SCHUYLKILL HAVEN
SHENANDOAH VALLEY

PINE GROVE AREA
MILLERSBURG

POCONO MTN. EAST
PLEASANT VALLEY

DIERUFF
EAST STROUDS. SOUTH

MINERSVILLE
MARIAN CATHOLIC

MAHANOY AREA
PANTHER VALLEY

ST. JOSEPH’S ACADEMY
NATIVITY BVM

PALMERTON
SALISBURY TWP.

TAMAQUA
NORTH SCHUYLKILL
Saturday:
—————

SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS               1:00 pm

SAYRE
COL.- MONT. VO-TECH            1:00 pm

EAST STROUDS. NORTH
POCONO MTN. WEST              1:00 pm

 

 

 

Talkback 16 Online Discussion:

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