Posted 9:51 am, October 9, 2017, by

 

16 Sports Final Week #8  2017
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Super 16:
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#12   DANVILLE
#1     SOUTHERN COLUMBIA

#2     DELAWARE VALLEY
SCRANTON

#3     DUNMORE
MID VALLEY

MILLERSBURG
#4     WILLIAMS VALLEY

#5     SCRANTON PREP
WESTERN WAYNE

#6     JIM THORPE
TAMAQUA

#7     LEHIGHTON
POTTSVILLE

#8     SOUTH WILLIAMSPORT
#10   CENTRAL COLUMBIA

#9     SELINSGROVE
CENTRAL MOUNTAIN

WYOMING VALLEY WEST
#11   BERWICK

A.C.C.
#13    STROUDSBURG

MIFFLINBURG AREA
#14    SHIKELLAMY

#15    DALLAS
WYOMING AREA

#16    OLD FORGE            SATURDAY
LAKELAND      @PNC Field  7:00 pm

District 2:
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CARBONDALE AREA
MONTROSE

WEST SCRANTON
HONESDALE

CRESTWOOD
HANOVER AREA

NORTH POCONO
VALLEY VIEW

SUSQUEHANNA
LACKAWANNA TRAIL

G.A.R.
NORTHWEST AREA

HOLY REDEEMER
LAKE-LEHMAN

ABINGTON HEIGHTS
WALLENPAUPACK

NANTICOKE AREA
PITTSTON AREA

DONEGAL
HAZLETON

District 4:
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TUNKHANNOCK AREA
MEYERS

JERSEY SHORE
SHAMOKIN AREA

LEWISBURG
MT. CARMEL AREA

NEWPORT
LINE MOUNTAIN

MILTON
MONTOURSVILLE

WELLSBORO
MONTGOMERY

BLOOMSBURG
LOYALSOCK

WYALUSING VALLEY
ATHENS

BUCKTAIL
MUNCY

TROY
TOWANDA

CANTON
SAYRE

WARRIOR RUN
HUGHESVILLE

 

 

District XI:
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BLUE MOUNTAIN
NORTH SCHUYLKILL

PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. NORTH

EAST JUNIATA
PINE GROVE AREA

PARKLAND
POCONO MTN. EAST

NATIVITY BVM
UPPER DAUPHIN

PANTHER VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN

MINERSVILLE
MAHANOY AREA

MARIAN CATHOLIC
SHENANDOAH VALLEY

EAST STROUDS. SOUTH
WILLIAM ALLEN

CATASAUQUA
PALMERTON

TRI VALLEY
SUSQUENITA

Saturday:
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RIVERSIDE
HOLY CROSS                      1:00 pm

POCONO MTN. WEST
DIERUFF                               1:00 pm

COL.- MONT. VO-TECH
ST JOSEPH’S ACADEMY   1:00 pm

#16      OLD FORGE
LAKELAND      @PNC Field  7:00 pm

WILLIAMSPORT
COUGHLIN                             7:00  PM

Talkback 16 Online Discussion:

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