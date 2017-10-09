16 Sports Final Week #8 2017
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Super 16:
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#12 DANVILLE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#2 DELAWARE VALLEY
SCRANTON
#3 DUNMORE
MID VALLEY
MILLERSBURG
#4 WILLIAMS VALLEY
#5 SCRANTON PREP
WESTERN WAYNE
#6 JIM THORPE
TAMAQUA
#7 LEHIGHTON
POTTSVILLE
#8 SOUTH WILLIAMSPORT
#10 CENTRAL COLUMBIA
#9 SELINSGROVE
CENTRAL MOUNTAIN
WYOMING VALLEY WEST
#11 BERWICK
A.C.C.
#13 STROUDSBURG
MIFFLINBURG AREA
#14 SHIKELLAMY
#15 DALLAS
WYOMING AREA
#16 OLD FORGE SATURDAY
LAKELAND @PNC Field 7:00 pm
District 2:
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CARBONDALE AREA
MONTROSE
WEST SCRANTON
HONESDALE
CRESTWOOD
HANOVER AREA
NORTH POCONO
VALLEY VIEW
SUSQUEHANNA
LACKAWANNA TRAIL
G.A.R.
NORTHWEST AREA
HOLY REDEEMER
LAKE-LEHMAN
ABINGTON HEIGHTS
WALLENPAUPACK
NANTICOKE AREA
PITTSTON AREA
DONEGAL
HAZLETON
District 4:
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TUNKHANNOCK AREA
MEYERS
JERSEY SHORE
SHAMOKIN AREA
LEWISBURG
MT. CARMEL AREA
NEWPORT
LINE MOUNTAIN
MILTON
MONTOURSVILLE
WELLSBORO
MONTGOMERY
BLOOMSBURG
LOYALSOCK
WYALUSING VALLEY
ATHENS
BUCKTAIL
MUNCY
TROY
TOWANDA
CANTON
SAYRE
WARRIOR RUN
HUGHESVILLE
District XI:
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BLUE MOUNTAIN
NORTH SCHUYLKILL
PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. NORTH
EAST JUNIATA
PINE GROVE AREA
PARKLAND
POCONO MTN. EAST
NATIVITY BVM
UPPER DAUPHIN
PANTHER VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN
MINERSVILLE
MAHANOY AREA
MARIAN CATHOLIC
SHENANDOAH VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH
WILLIAM ALLEN
CATASAUQUA
PALMERTON
TRI VALLEY
SUSQUENITA
Saturday:
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RIVERSIDE
HOLY CROSS 1:00 pm
POCONO MTN. WEST
DIERUFF 1:00 pm
COL.- MONT. VO-TECH
ST JOSEPH’S ACADEMY 1:00 pm
#16 OLD FORGE
LAKELAND @PNC Field 7:00 pm
WILLIAMSPORT
COUGHLIN 7:00 PM