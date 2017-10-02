SUPER 16 Sports Final Week #7 2017
SUPER 16 Sports Final Week #7 2017
———————————————————-
The Super 16:
———————
MONTOURSVILLE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
SUSQUEHANNA
#2 DUNMORE
#3 WILLIAMS VALLEY
SUSQUENITA
#4 SCRANTON PREP
HONESDALE
#5 DELAWARE VALLEY
#11 WILLIAMSPORT
#14 NORTH SCHUYLKILL
#6 JIM THORPE
TAMAQUA
#7 LEHIGHTON
BLOOMSBURG
#8 SOUTH WILLIAMSPORT
#9 SELINSGROVE
MIFFLINBURG AREA
#10 CENTRAL COLUMBIA
HUGHESVILLE
#12 SCRANTON
HAZLETON
LEWISBURG
#13 DANVILLE
#15 STROUDSBURG
WILLIAM ALLEN
#16 BERWICK
PITTSTON AREA
District 2:
—————
WESTERN WAYNE
NORTH POCONO
CRESTWOOD
TUNKHANNOCK AREA
LAKE-LEHMAN
NANTICOKE AREA
NORTHWEST AREA
HANOVER AREA
LACKAWANNA TRAIL
OLD FORGE
MONTROSE
MID VALLEY
RIVERSIDE
LAKELAND
VALLEY VIEW
WEST SCRANTON
@ PNC Field, MOOSIC
WALLENPAUPACK
DALLAS
COUGHLIN
MEYERS
ABINGTON HEIGHTS
WYOMING VALLEY WEST
HOLY CROSS
CARBONDALE AREA
District 4:
—————
SHIKELLAMY
JERSEY SHORE
MONTGOMERY
CANTON
UPPER DAUPHIN
LINE MOUNTAIN
TOWANDA
NORTH PENN MANSFIELD
SHAMOKIN AREA
CENTRAL MOUNTAIN
MT. CARMEL AREA
MILTON
LOYALSOCK
WARRIOR RUN
WYALUSING VALLEY
TROY
District 11:
—————–
PALMERTON
PALISADES
SCHUYLKILL HAVEN
MINERSVILLE
SPRINGFIELD TWP.
NATIVITY BVM
POTTSVILLE
BLUE MOUNTAIN
MAHANOY AREA
MARIAN CATHOLIC
SHENANDOAH VALLEY
PANTHER VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH
EASTON
PINE GROVE AREA
TRI VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. WEST
DIERUFF
PLEASANT VALLEY
Saturday:
————–
POCONO MTN. EAST
A.C.C. 1:00 pm
MUNCY
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
WYOMING AREA
G.A.R. 7:00 pm