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SUPER 16 Sports Final Week #7 2017

Posted 9:20 am, October 2, 2017, by

SUPER 16 Sports Final  Week #7  2017
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The Super 16:
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MONTOURSVILLE
#1   SOUTHERN COLUMBIA

SUSQUEHANNA
#2    DUNMORE

#3    WILLIAMS VALLEY
SUSQUENITA

#4    SCRANTON PREP
HONESDALE

#5    DELAWARE VALLEY
#11  WILLIAMSPORT

#14  NORTH SCHUYLKILL
#6    JIM THORPE

TAMAQUA
#7    LEHIGHTON

BLOOMSBURG
#8    SOUTH WILLIAMSPORT

#9    SELINSGROVE
MIFFLINBURG AREA

#10  CENTRAL COLUMBIA
HUGHESVILLE

#12  SCRANTON
HAZLETON

LEWISBURG
#13   DANVILLE

#15   STROUDSBURG
WILLIAM ALLEN

#16  BERWICK
PITTSTON AREA

 

 

District 2:
—————

WESTERN WAYNE
NORTH POCONO

CRESTWOOD
TUNKHANNOCK AREA

LAKE-LEHMAN
NANTICOKE AREA

NORTHWEST AREA
HANOVER AREA

LACKAWANNA TRAIL
OLD FORGE

MONTROSE
MID VALLEY

RIVERSIDE
LAKELAND

VALLEY VIEW
WEST SCRANTON
@ PNC Field, MOOSIC

WALLENPAUPACK
DALLAS

COUGHLIN
MEYERS

ABINGTON HEIGHTS
WYOMING VALLEY WEST

HOLY CROSS
CARBONDALE AREA

District 4:
—————

SHIKELLAMY
JERSEY SHORE

MONTGOMERY
CANTON

UPPER DAUPHIN
LINE MOUNTAIN

TOWANDA
NORTH PENN MANSFIELD

SHAMOKIN AREA
CENTRAL MOUNTAIN

MT. CARMEL AREA
MILTON

LOYALSOCK
WARRIOR RUN

WYALUSING VALLEY
TROY

District 11:
—————–

 

PALMERTON
PALISADES

SCHUYLKILL HAVEN
MINERSVILLE

SPRINGFIELD TWP.
NATIVITY BVM

POTTSVILLE
BLUE MOUNTAIN

MAHANOY AREA
MARIAN CATHOLIC

SHENANDOAH VALLEY
PANTHER VALLEY

EAST STROUDS. SOUTH
EASTON

PINE GROVE AREA
TRI VALLEY

EAST STROUDS. SOUTH
POCONO MTN. WEST

DIERUFF
PLEASANT VALLEY
Saturday:
————–

POCONO MTN. EAST
A.C.C.                                          1:00 pm

MUNCY
COL.- MONT. VO-TECH            1:00 pm

WYOMING AREA
G.A.R.                                          7:00 pm

 

Talkback 16 Online Discussion:

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