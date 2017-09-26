Topics in this edition of Talkback 16 include a brutal case of animal abuse in the Poconos and more calls about schools dismissing early because of the heat.
Talkback 16: Animal Abuse, Heat Dismissals
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Talkback 16: Animal Shelter Workers, Backyard Flag Controversy
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Talkback 16: Schools Dismissing Early, NFL Players Kneeling During Anthem
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Talkback 16: Tornado Warning, Cats
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Talkback 16: Hurricane Irma and Some Positivity
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Talkback 16: Medical Marijuana, Virtual Video Gambling, and Animal Cruelty Laws
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Talkback 16: PSU Frat Brothers and Unpopular Phone Calls
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Talkback 16: Sounding Off on the Strike
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Talkback 16: Planning for a Park in Downtown Scranton
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Talkback 16: Violence in Virginia
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Talkback 16: Fireworks, Trump’s Tweets
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Talkback 16: OJ Simpson
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Talkback 16: Transgender Inmate Lawsuit, Penn State Fraternity Death
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Talkback 16: More Fireworks Grief, Trump’s Tweets