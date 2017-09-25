High School Football Schedule for 10-29-2017

Posted 9:39 am, September 25, 2017, by , Updated at 09:42AM, September 25, 2017

Super 16 Football Countdown

The Super 16 Sports Final   Week #6  2017
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Super 16:
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MILTON
#1         SOUTHERN COLUMBIA

#2         DUNMORE
MONTROSE

#3         WILLIAMS VALLEY
EAST JUNIATA

VALLEY VIEW
#4         SCRANTON PREP

HAZLETON
#5         DELAWARE VALLEY

#16       WILLIAMSPORT
#6       SCRANTON

LOYALSOCK
#7          SOUTH WILLIAMSPORT

#8         JERSEY SHORE
#12        SELINSGROVE

#9          JIM THORPE
BLUE MOUNTAIN

#10        LEHIGHTON
#11        NORTH SCHUYLKILL

#13        CENTRAL COLUMBIA
WARRIOR RUN

#14         TAMAQUA
POTTSVILLE

#15         DANVILLE
MT. CARMEL AREA

 

District 2:
—————

BERWICK
COUGHLIN

WYOMING VALLEY WEST
WALLENPAUPACK

LACKAWANNA TRAIL
CARBONDALE AREA

HANOVER AREA
WYOMING AREA

OLD FORGE
RIVERSIDE

HONESDALE
WESTERN WAYNE

WEST SCRANTON
NORTH POCONO

HOLY REDEEMER
NORTHWEST AREA

LAKELAND
SUSQUEHANNA

TUNKHANNOCK AREA
LAKE-LEHMAN

 

District 4:
————–

 

CENTRAL MOUNTAIN
MIFFLINBURG AREA

WELLSBORO
MUNCY

MONTGOMERY
WYALUSING VALLEY

COL.- MONT. VO-TECH
COWANESQUE VALLEY

CANTON
TOWANDA

BUCKTAIL
NORTH PENN MANSFIELD

MONTOURSVILLE
LEWISBURG

HUGHESVILLE
BLOOMSBURG

SHIKELLAMY
SHAMOKIN AREA

 

 

District 11:
—————-

PANTHER VALLEY
MARIAN CATHOLIC

A.C.C.
EAST STROUDS. NORTH

PERKIOMEN
NATIVITY BVM

PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH

MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY

SCHUYLKILL HAVEN
MAHANOY AREA

NOTRE DAME GP
PALMERTON

STROUDSBURG
POCONO MTN. EAST

MILLERSBURG
TRI VALLEY

LINE MOUNTAIN
HALIFAX

SUSQUENITA
PINE GROVE AREA

 

Saturday:
——————

PITTSTON AREA
ABINGTON HEIGHTS     1:00 pm

HAZLETON
DELAWARE VALLEY       1:00 pm

WILLIAM ALLEN
POCONO MTN. WEST  1:00 pm

DALLAS
MEYERS                                  7:00 pm

NANTICOKE AREA
CRESTWOOD                     7:00 pm

MID VALLEY
HOLY CROSS                         1:00PM

Talkback 16 Online Discussion:

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