High School Football Schedule for 10-29-2017
The Super 16 Sports Final Week #6 2017
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Super 16:
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MILTON
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#2 DUNMORE
MONTROSE
#3 WILLIAMS VALLEY
EAST JUNIATA
VALLEY VIEW
#4 SCRANTON PREP
HAZLETON
#5 DELAWARE VALLEY
#16 WILLIAMSPORT
#6 SCRANTON
LOYALSOCK
#7 SOUTH WILLIAMSPORT
#8 JERSEY SHORE
#12 SELINSGROVE
#9 JIM THORPE
BLUE MOUNTAIN
#10 LEHIGHTON
#11 NORTH SCHUYLKILL
#13 CENTRAL COLUMBIA
WARRIOR RUN
#14 TAMAQUA
POTTSVILLE
#15 DANVILLE
MT. CARMEL AREA
District 2:
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BERWICK
COUGHLIN
WYOMING VALLEY WEST
WALLENPAUPACK
LACKAWANNA TRAIL
CARBONDALE AREA
HANOVER AREA
WYOMING AREA
OLD FORGE
RIVERSIDE
HONESDALE
WESTERN WAYNE
WEST SCRANTON
NORTH POCONO
HOLY REDEEMER
NORTHWEST AREA
LAKELAND
SUSQUEHANNA
TUNKHANNOCK AREA
LAKE-LEHMAN
District 4:
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CENTRAL MOUNTAIN
MIFFLINBURG AREA
WELLSBORO
MUNCY
MONTGOMERY
WYALUSING VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH
COWANESQUE VALLEY
CANTON
TOWANDA
BUCKTAIL
NORTH PENN MANSFIELD
MONTOURSVILLE
LEWISBURG
HUGHESVILLE
BLOOMSBURG
SHIKELLAMY
SHAMOKIN AREA
District 11:
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PANTHER VALLEY
MARIAN CATHOLIC
A.C.C.
EAST STROUDS. NORTH
PERKIOMEN
NATIVITY BVM
PLEASANT VALLEY
EAST STROUDS. SOUTH
MINERSVILLE
SHENANDOAH VALLEY
SCHUYLKILL HAVEN
MAHANOY AREA
NOTRE DAME GP
PALMERTON
STROUDSBURG
POCONO MTN. EAST
MILLERSBURG
TRI VALLEY
LINE MOUNTAIN
HALIFAX
SUSQUENITA
PINE GROVE AREA
Saturday:
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PITTSTON AREA
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
HAZLETON
DELAWARE VALLEY 1:00 pm
WILLIAM ALLEN
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
DALLAS
MEYERS 7:00 pm
NANTICOKE AREA
CRESTWOOD 7:00 pm
MID VALLEY
HOLY CROSS 1:00PM