High School Football Schedule Week #5 2017
The Super 16 Sports Final WEEK #5 2017
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The Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
LEWISBURG
HOLY CROSS
#2 DUNMORE
LINE MOUNTAIN
#3 WILLIAMS VALLEY
WYOMING AREA
#4 SCRANTON PREP Sat 1:00 pm
NORTH POCONO
#5 DELAWARE VALLEY
#6 DANVILLE
#16 CENTRAL COLUMBIA
#7 SCRANTON
WEST SCRANTON
WARRIOR RUN
#8 SOUTH WILLIAMSPORT
#9 JERSEY SHORE
MONTOURSVILLE
#10 MT. CARMEL AREA
#13 NORTH SCHUYLKILL
SHENANDOAH VALLEY
#11 JIM THORPE
PANTHER VALLEY
#12 LEHIGHTON THURS 7PM
#15 SELINSGROVE
#14 BERWICK
District 2:
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NORTHWEST AREA
GREATER NANTICOKE AREA
ABINGTON HEIGHTS
VALLEY VIEW
HAZLETON
WALLENPAUPACK
RIVERSIDE
MONTROSE
WESTERN WAYNE
TUNKHANNOCK AREA
OLD FORGE
MID VALLEY
G.A.R.
PITTSTON AREA
HONESDALE
COUGHLIN
HANOVER AREA
LAKE-LEHMAN
LAKELAND
LACKAWANNA TRAIL
DALLAS
WYOMING VALLEY WEST
District 4:
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MUNCY
SAYRE
BLOOMSBURG
MILTON
CANTON
NORTH PENN MANSFIELD
CLEARFIELD
CENTRAL MOUNTAIN
WELLSBORO
TROY
SHIKELLAMY
WILLIAMSPORT
LOYALSOCK
HUGHESVILLE
COWANESQUE VALLEY
WYALUSING VALLEY
COL.- MONT. VO-TECH
MONTGOMERY
District 11:
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PALMERTON
BANGOR
EAST STROUDS. NORTH
STROUDSBURG
MIFFLINBURG AREA
SHAMOKIN AREA
EAST STROUDS. SOUTH
NAZARETH
KUTZTOWN
NATIVITY BVM
MARIAN CATHOLIC
SCHUYLKILL HAVEN
POCONO MTN. EAST
WILLIAM ALLEN
CRESTWOOD
POTTSVILLE
ATHENS
TOWANDA
TRI VALLEY
MINERSVILLE
POCONO MTN. WEST
PLEASANT VALLEY
HAMBURG
MAHANOY AREA
BLUE MOUNTAIN
TAMAQUA
UPPER DAUPHIN
PINE GROVE AREA
Saturday:
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MEYERS
HOLY REDEEMER 1:00 pm
CARBONDALE AREA
SUSQUEHANNA 1:00 pm
WYOMING AREA
#4 SCRANTON PREP 1:00 pm