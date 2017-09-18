High School Football Schedule Week #5 2017

Posted 9:36 am, September 18, 2017, by , Updated at 09:39AM, September 18, 2017

 

The Super 16 Sports Final WEEK #5  2017
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The Super 16:
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#1      SOUTHERN COLUMBIA
LEWISBURG

HOLY CROSS
#2      DUNMORE

LINE MOUNTAIN
#3      WILLIAMS VALLEY

WYOMING AREA
#4      SCRANTON PREP         Sat 1:00 pm

NORTH POCONO
#5       DELAWARE VALLEY

#6       DANVILLE
#16     CENTRAL COLUMBIA

#7       SCRANTON
WEST SCRANTON

WARRIOR RUN
#8        SOUTH WILLIAMSPORT

#9        JERSEY SHORE
MONTOURSVILLE

#10       MT. CARMEL AREA
#13       NORTH SCHUYLKILL

SHENANDOAH VALLEY
#11       JIM THORPE

PANTHER VALLEY
#12       LEHIGHTON              THURS   7PM

#15        SELINSGROVE
#14         BERWICK

 

 

District 2:
————–

NORTHWEST AREA
GREATER NANTICOKE AREA

ABINGTON HEIGHTS
VALLEY VIEW

HAZLETON
WALLENPAUPACK

RIVERSIDE
MONTROSE

WESTERN WAYNE
TUNKHANNOCK AREA

OLD FORGE
MID VALLEY

G.A.R.
PITTSTON AREA

HONESDALE
COUGHLIN

HANOVER AREA
LAKE-LEHMAN

LAKELAND
LACKAWANNA TRAIL

DALLAS
WYOMING VALLEY WEST
District 4:
————–

MUNCY
SAYRE

BLOOMSBURG
MILTON

CANTON
NORTH PENN MANSFIELD

CLEARFIELD
CENTRAL MOUNTAIN

WELLSBORO
TROY

SHIKELLAMY
WILLIAMSPORT

LOYALSOCK
HUGHESVILLE

COWANESQUE VALLEY
WYALUSING VALLEY

COL.- MONT. VO-TECH
MONTGOMERY

 

District 11:
—————

PALMERTON
BANGOR

EAST STROUDS. NORTH
STROUDSBURG

MIFFLINBURG AREA
SHAMOKIN AREA

EAST STROUDS. SOUTH
NAZARETH

KUTZTOWN
NATIVITY BVM

MARIAN CATHOLIC
SCHUYLKILL HAVEN

POCONO MTN. EAST
WILLIAM ALLEN

CRESTWOOD
POTTSVILLE

ATHENS
TOWANDA

TRI VALLEY
MINERSVILLE

POCONO MTN. WEST
PLEASANT VALLEY

HAMBURG
MAHANOY AREA

BLUE MOUNTAIN
TAMAQUA

UPPER DAUPHIN
PINE GROVE AREA

 

Saturday:
—————

MEYERS
HOLY REDEEMER                1:00 pm

CARBONDALE AREA
SUSQUEHANNA                   1:00 pm

WYOMING AREA
#4    SCRANTON PREP       1:00 pm

 

 

Talkback 16 Online Discussion:

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