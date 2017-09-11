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High School Football Schedule Week #4 2017

Posted 9:20 am, September 11, 2017, by

16 Sports Final Week #4   2017
——————————————————

Super 16:
————–

HUGHESVILLE
#1    SOUTHERN COLUMBIA

#2    DUNMORE
RIVERSIDE

#3    SELINSGROVE
SHIKELLAMY

#4    WILLIAMS VALLEY
HALIFAX

#5    SCRANTON PREP
DALLAS

WEST SCRANTON
#6    DELAWARE VALLEY

MILTON
#7    DANVILLE

#16   NORTH POCONO
#8     SCRANTON

WYOMING VALLEY WEST
#9      WILLIAMSPORT

#10    SOUTH WILLIAMSPORT
NORTH PENN MANSFIELD

LEWISBURG
#11    JERSEY SHORE

MONTOURSVILLE
#12   MT. CARMEL AREA

MINERSVILLE
#13    JIM THORPE

MARIAN CATHOLIC
#14    LEHIGHTON

#15     NORTH SCHUYLKILL
SCHUYLKILL HAVEN
District 2
————-

CRESTWOOD
BERWICK

ABINGTON HEIGHTS
HAZLETON

HOLY REDEEMER
WESTERN WAYNE

WALLENPAUPACK
HONESDALE

LACKAWANNA TRAIL
NORTHWEST AREA

CARBONDALE AREA
LAKELAND

PITTSTON AREA
VALLEY VIEW

NANTICOKE AREA
MEYERS

MID VALLEY
HANOVER AREA

 

 

District 4
————-

SHAMOKIN AREA
BLOOMSBURG

CENTRAL COLUMBIA
LOYALSOCK

CENTRAL MOUNTAIN
BELLEFONTE

SHENANDOAH VALLEY
CANTON

SUSQUENITA
LINE MOUNTAIN

PINE GROVE AREA
NEWPORT

WARRIOR RUN
MIFFLINBURG AREA

TUNKHANNOCK AREA
WYALUSING VALLEY

TOWANDA
WELLSBORO

TROY
ATHENS

MUNCY
MONTGOMERY

 

 

District 11:
—————

TRI VALLEY
JUNIATA

WILLIAM ALLEN
PLEASANT VALLEY

NATIVITY BVM
MAHANOY AREA

A.C.C.
EAST STROUDS. SOUTH

STROUDSBURG
DIERUFF

POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. NORTH

TAMAQUA
PANTHER VALLEY

HARRISBURG
POTTSVILLE

PEN ARGYL
PALMERTON

 

 

Saturday:
————–

BUCKTAIL
COL.- MONT. VO-TECH                  1:00 pm

OLD FORGE
SUSQUEHANNA                               1:00 pm

EMMAUS
POCONO MTN. WEST                    1:00 pm

MONTROSE
HOLY CROSS                                    1:00 pm

BLUE MOUNTAIN
WYOMISSING                                   1:00 pm

WYOMING AREA
COUGHLIN                                        7:00 pm

Talkback 16 Online Discussion:

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