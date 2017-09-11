High School Football Schedule Week #4 2017
16 Sports Final Week #4 2017
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Super 16:
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HUGHESVILLE
#1 SOUTHERN COLUMBIA
#2 DUNMORE
RIVERSIDE
#3 SELINSGROVE
SHIKELLAMY
#4 WILLIAMS VALLEY
HALIFAX
#5 SCRANTON PREP
DALLAS
WEST SCRANTON
#6 DELAWARE VALLEY
MILTON
#7 DANVILLE
#16 NORTH POCONO
#8 SCRANTON
WYOMING VALLEY WEST
#9 WILLIAMSPORT
#10 SOUTH WILLIAMSPORT
NORTH PENN MANSFIELD
LEWISBURG
#11 JERSEY SHORE
MONTOURSVILLE
#12 MT. CARMEL AREA
MINERSVILLE
#13 JIM THORPE
MARIAN CATHOLIC
#14 LEHIGHTON
#15 NORTH SCHUYLKILL
SCHUYLKILL HAVEN
District 2
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CRESTWOOD
BERWICK
ABINGTON HEIGHTS
HAZLETON
HOLY REDEEMER
WESTERN WAYNE
WALLENPAUPACK
HONESDALE
LACKAWANNA TRAIL
NORTHWEST AREA
CARBONDALE AREA
LAKELAND
PITTSTON AREA
VALLEY VIEW
NANTICOKE AREA
MEYERS
MID VALLEY
HANOVER AREA
District 4
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SHAMOKIN AREA
BLOOMSBURG
CENTRAL COLUMBIA
LOYALSOCK
CENTRAL MOUNTAIN
BELLEFONTE
SHENANDOAH VALLEY
CANTON
SUSQUENITA
LINE MOUNTAIN
PINE GROVE AREA
NEWPORT
WARRIOR RUN
MIFFLINBURG AREA
TUNKHANNOCK AREA
WYALUSING VALLEY
TOWANDA
WELLSBORO
TROY
ATHENS
MUNCY
MONTGOMERY
District 11:
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TRI VALLEY
JUNIATA
WILLIAM ALLEN
PLEASANT VALLEY
NATIVITY BVM
MAHANOY AREA
A.C.C.
EAST STROUDS. SOUTH
STROUDSBURG
DIERUFF
POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. NORTH
TAMAQUA
PANTHER VALLEY
HARRISBURG
POTTSVILLE
PEN ARGYL
PALMERTON
Saturday:
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BUCKTAIL
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
OLD FORGE
SUSQUEHANNA 1:00 pm
EMMAUS
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
MONTROSE
HOLY CROSS 1:00 pm
BLUE MOUNTAIN
WYOMISSING 1:00 pm
WYOMING AREA
COUGHLIN 7:00 pm