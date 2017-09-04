High School Football Schedule WEEK #3 2017
16 Sports Final WEEK #3 2017
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Super 16:
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#8 MT. CARMEL AREA
#1 SOUTHERN COLUMBIA
LAKELAND
#2 DUNMORE
SHAMOKIN AREA
#3 SELINSGROVE
MINERSVILLE
#4 WILLIAMS VALLEY
#5 SCRANTON PREP
LAKE-LEHMAN
#6 DELAWARE VALLEY
WYOMING VALLEY WEST
#7 DANVILLE
MONTOURSVILLE
#9 WILLIAMSPORT
HAZLETON
#10 SOUTH WILLIAMSPORT
HUGHESVILLE
TROY
#11 JERSEY SHORE
#16 VALLEY VIEW
#12 SCRANTON
#13 JIM THORPE
PANTHER VALLEY
SCHUYLKILL VALLEY
#14 LEHIGHTON
WALLENPAUPACK
#15 NORTH POCONO
District 2:
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NANTICOKE AREA
G.A.R.
MID VALLEY
CARBONDALE AREA
COUGHLIN
CRESTWOOD
HONESDALE
TUNKHANNOCK AREA
SUSQUEHANNA
RIVERSIDE
WESTERN WAYNE
NORTHWEST AREA
MEYERS
HANOVER AREA
MONTROSE
OLD FORGE
BERWICK
WYOMING AREA
District 4:
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NORTH PENN MANSFIELD
WYALUSING VALLEY
ATHENS
WELLSBORO
CENTRAL COLUMBIA
TOWANDA
MIFFLINBURG AREA
LOYALSOCK
WARRIOR RUN
BLOOMSBURG
PITTSTON AREA
DALLAS
BUCKTAIL
CANTON
MONTGOMERY
SAYRE
COWANESQUE VALLEY
MUNCY
MILTON
LEWISBURG
District 11:
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LINE MOUNTAIN
PINE GROVE AREA
EAST STROUDS. SOUTH
STROUDSBURG
SAUCON VALLEY
PALMERTON
CENTRAL MOUNTAIN
SHIKELLAMY
PLEASANT VALLEY
NORTHAMPTON
WISSAKHICKON
POTTSVILLE
EAST STROUDS. NORTH
WILLIAM ALLEN
SCHUYLKILL HAVEN
TAMAQUA
NORTH SCHUYLKILL
MARIAN CATHOLIC
DIERUFF
POCONO MTN. EAST
KUTZTOWN
SHENANDOAH VALLEY
SPRINGDALE CHESTNUT HILL
BLUE MOUNTAIN
UPPER DAUPHIN
TRI VALLEY
Saturday !!
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WEST SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS 1:00 pm
LACKAWANNA TRAIL
HOLY CROSS 1:00 pm
MAHANOY AREA
HOLY REDEEMER 1:00 pm
NATIVITY BVM
COL.- MONT. VO-TECH 1:00 pm
POCONO MTN. WEST
A.C.C. 1:00 pm