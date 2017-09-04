LIVE High School Football Scores

High School Football Schedule WEEK #3 2017

Posted 9:19 am, September 4, 2017, by

 

16 Sports Final WEEK #3  2017
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Super 16:
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#8    MT. CARMEL AREA
#1    SOUTHERN COLUMBIA

LAKELAND
#2     DUNMORE

SHAMOKIN AREA
#3     SELINSGROVE

MINERSVILLE
#4      WILLIAMS VALLEY

#5     SCRANTON PREP
LAKE-LEHMAN

#6     DELAWARE VALLEY
WYOMING VALLEY WEST

#7     DANVILLE
MONTOURSVILLE

#9     WILLIAMSPORT
HAZLETON

#10   SOUTH WILLIAMSPORT
HUGHESVILLE

TROY
#11   JERSEY SHORE

#16    VALLEY VIEW
#12    SCRANTON

#13    JIM THORPE
PANTHER VALLEY

SCHUYLKILL VALLEY
#14     LEHIGHTON

WALLENPAUPACK
#15     NORTH POCONO

 

District 2:
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NANTICOKE AREA
G.A.R.

MID VALLEY
CARBONDALE AREA

COUGHLIN
CRESTWOOD

HONESDALE
TUNKHANNOCK AREA

SUSQUEHANNA
RIVERSIDE

WESTERN WAYNE
NORTHWEST AREA

MEYERS
HANOVER AREA

MONTROSE
OLD FORGE

BERWICK
WYOMING AREA
 

District 4:
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NORTH PENN MANSFIELD
WYALUSING VALLEY

ATHENS
WELLSBORO

CENTRAL COLUMBIA
TOWANDA

MIFFLINBURG AREA
LOYALSOCK

WARRIOR RUN
BLOOMSBURG

PITTSTON AREA
DALLAS

BUCKTAIL
CANTON

MONTGOMERY
SAYRE

COWANESQUE VALLEY
MUNCY

MILTON
LEWISBURG

 

 

District 11:
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LINE MOUNTAIN
PINE GROVE AREA

EAST STROUDS. SOUTH
STROUDSBURG

SAUCON VALLEY
PALMERTON

CENTRAL MOUNTAIN
SHIKELLAMY

PLEASANT VALLEY
NORTHAMPTON

WISSAKHICKON
POTTSVILLE

EAST STROUDS. NORTH
WILLIAM ALLEN

SCHUYLKILL HAVEN
TAMAQUA

NORTH SCHUYLKILL
MARIAN CATHOLIC

DIERUFF
POCONO MTN. EAST

KUTZTOWN
SHENANDOAH VALLEY

SPRINGDALE CHESTNUT HILL
BLUE MOUNTAIN

UPPER DAUPHIN
TRI VALLEY

 

Saturday !!
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WEST SCRANTON
ABINGTON HEIGHTS            1:00 pm

LACKAWANNA TRAIL
HOLY CROSS                          1:00 pm

MAHANOY AREA
HOLY REDEEMER                  1:00 pm

NATIVITY BVM
COL.- MONT. VO-TECH         1:00 pm

POCONO MTN. WEST
A.C.C.                                        1:00 pm

 

Talkback 16 Online Discussion:

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