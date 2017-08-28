High School Football Schedule Week #2 2017
16 Sports Final WEEK #2 2017
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Super 16:
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#1 SOUTHERN COLUMBIA
BLOOMSBURG
#2 DUNMORE
LACKAWANNA TRAIL
MONTOURSVILLE
#3 SELINSGROVE
#8 SOUTH WILLIAMSPORT
#4 DANVILLE
#5 WILLIAMS VALLEY
JUNIATA
COUGHLIN
#6 SCRANTON PREP SAT. 1:00 pm
#7 DELAWARE VALLEY
VALLEY VIEW
(Honors Pazzaglia Before game)
SHIKELLAMY
#9 MT. CARMEL AREA
MIFFLIN COUNTY
#10 WILLIAMSPORT
#11 TRI VALLEY
NEWPORT
#12 JERSEY SHORE
MIFFLINBURG AREA
#13 SCRANTON
HONESDALE
#14 JIM THORPE
MARIAN CATHOLIC
#16 LEHIGHTON
#15 SCHUYLKILL HAVEN
District 2:
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MEYERS
MONTROSE
SUSQUEHANNA
HOLY REDEEMER
DALLAS
BERWICK
OLD FORGE
CARBONDALE AREA
RIVERSIDE
MID VALLEY
WALLENPAUPACK
WEST SCRANTON
NORTHWEST AREA
LAKE-LEHMAN
G.A.R.
WESTERN WAYNE
HAZLETON
WYOMING VALLEY WEST
ABINGTON HEIGHTS
NORTH POCONO
WYOMING AREA
CRESTWOOD
COL.- MONT. VO-TECH
NANTICOKE AREA
PITTSTON AREA
TUNKHANNOCK AREA
District 4:
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LEWISBURG
CENTRAL COLUMBIA
COWANESQUE VALLEY
MONTGOMERY
WARRIOR RUN
MILTON
TROY
MUNCY
SAYRE
WELLSBORO
MILLERSBURG
LINE MOUNTAIN
NORTH PENN MANSFIELD
ATHENS
LOYALSOCK
SHAMOKIN AREA
TOWANDA
BUCKTAIL
HUGHESVILLE
CENTRAL MOUNTAIN
District 11:
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PALMERTON
SOUTHERN LEHIGH
STEELTON
NORTH SCHUYLKILL
MAHANOY AREA
TAMAQUA
SHENANDOAH VALLEY
MINERSVILLE
A.C.C.
PLEASANT VALLEY
HANOVER
BLUE MOUNTAIN
POTTSVILLE
MUHLENBERG
POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. SOUTH
PINE GROVE AREA
HALIFAX
EAST STROUDS. NORTH
DIERUFF
Saturday:
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NATIVITY BVM
JENKINTOWN 1:00 pm
STROUDSBURG
POCONO MTN. WEST 1:00 pm
COUGHLIN
#6 SCRANTON PREP 1:00 pm
WYALUSING VALLEY
CANTON 1:00 pm
LAKELAND
HOLY CROSS 1:00 pm