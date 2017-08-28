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High School Football Schedule Week #2 2017

Posted 9:15 am, August 28, 2017, by

Super 16 Football Countdown

16 Sports Final WEEK #2  2017
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Super 16:
—————

#1   SOUTHERN COLUMBIA
BLOOMSBURG

#2   DUNMORE
LACKAWANNA TRAIL

MONTOURSVILLE
#3   SELINSGROVE

#8   SOUTH WILLIAMSPORT
#4   DANVILLE

#5   WILLIAMS VALLEY
JUNIATA

COUGHLIN
#6     SCRANTON PREP              SAT.  1:00 pm

#7     DELAWARE VALLEY
VALLEY VIEW
(Honors Pazzaglia Before game)

SHIKELLAMY
#9     MT. CARMEL AREA

MIFFLIN COUNTY
#10   WILLIAMSPORT

#11   TRI VALLEY
NEWPORT

#12    JERSEY SHORE
MIFFLINBURG AREA

#13    SCRANTON
HONESDALE

#14    JIM THORPE
MARIAN CATHOLIC

#16    LEHIGHTON
#15    SCHUYLKILL HAVEN

 

 

District 2:
—————
MEYERS
MONTROSE

SUSQUEHANNA
HOLY REDEEMER

DALLAS
BERWICK

OLD FORGE
CARBONDALE AREA

RIVERSIDE
MID VALLEY

WALLENPAUPACK
WEST SCRANTON

NORTHWEST AREA
LAKE-LEHMAN

G.A.R.
WESTERN WAYNE

HAZLETON
WYOMING VALLEY WEST

ABINGTON HEIGHTS
NORTH POCONO

WYOMING AREA
CRESTWOOD

COL.- MONT. VO-TECH
NANTICOKE AREA

PITTSTON AREA
TUNKHANNOCK AREA

District 4:
—————
LEWISBURG
CENTRAL COLUMBIA

COWANESQUE VALLEY
MONTGOMERY

WARRIOR RUN
MILTON

TROY
MUNCY

SAYRE
WELLSBORO

MILLERSBURG
LINE MOUNTAIN

NORTH PENN MANSFIELD
ATHENS

LOYALSOCK
SHAMOKIN AREA

TOWANDA
BUCKTAIL

HUGHESVILLE
CENTRAL MOUNTAIN

 

District 11:
—————–
PALMERTON
SOUTHERN LEHIGH

STEELTON
NORTH SCHUYLKILL

MAHANOY AREA
TAMAQUA

SHENANDOAH VALLEY
MINERSVILLE

A.C.C.
PLEASANT VALLEY

HANOVER
BLUE MOUNTAIN

POTTSVILLE
MUHLENBERG

POCONO MTN. EAST
EAST STROUDS. SOUTH

PINE GROVE AREA
HALIFAX

EAST STROUDS. NORTH
DIERUFF
 

Saturday:
———

NATIVITY BVM
JENKINTOWN                      1:00 pm

STROUDSBURG
POCONO MTN. WEST        1:00 pm

COUGHLIN
#6     SCRANTON PREP              1:00 pm

WYALUSING VALLEY
CANTON                               1:00 pm

LAKELAND
HOLY CROSS                      1:00 pm

 

 

Talkback 16 Online Discussion:

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