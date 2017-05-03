Topics in this edition of Talkback 16 include raising the age to buy cigarettes in Pennsylvania, power outages, and a suggestion to expand the backyard train track.
Talkback 16: Cigarette Buying Age, Power Outages
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Talkback 16: PennDOT, Painful Talkback Calls
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Talkback 16: Frein’s Punishment
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Talkback 16: Eric Frein, Roundabouts, New News
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Talkback 16: Animal Abuse, Teachers Strike, Medical Marijuana
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Talkback 16: Jerry Sandusky’s Son Arrested, Snow Days, Pronunciation
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Talkback 16: Motorcycles, Shamokin Mayor, PhotoLink Library
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Talkback 16: Snow Squalls, St. Patrick’s Day
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Talkback 16: No Sympathy for Frein
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Talkback 16: Interstate Pileups, Weather Forecasts, Speeding Train
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Talkback 16: Blizzard of ’17
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Talkback 16: More Blizzard of ’17 Calls
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Talkback 16: Roads and Bridges
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Talkback 16: Blight, Road Work, Happy News