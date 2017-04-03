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Minersville softball

Posted 10:51 pm, April 3, 2017, by

Minersville won the state title in basketball, now the Lady Miners have their eye on softball and classmate Mallory Ebert.

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