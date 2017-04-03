Minersville won the state title in basketball, now the Lady Miners have their eye on softball and classmate Mallory Ebert.
Minersville softball
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Minersville wins State Title
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Police: Woman Stole from Softball Team in Schuylkill County
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Minersville vs Pottsville
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Minersville vs Mahanoy Area girls basketball
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Minersville girls basketball
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Minersville on playoff run
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Minersville vs Pine Grove Area
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Minersville girls basketball
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Marian Catholic vs Minersville
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Minersville vs Mahanoy Area
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Minersville Girls Cruise to State Semifinals
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Minersville vs Mahanoy Area
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Minersville basketball