A 29-0 record, including two wins over Mahanoy Area, has Minersville in the girls 'AA' semi finals. The Battlin' Miners play Mahanoy, once again, at Martz Hall in Pottsville. The winner heads to Hershey for the State Finals on Thursday.
Minersville girls basketball
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Minersville vs Mahanoy Area girls basketball
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Minersville vs Mahanoy Area
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Mahanoy Area Girls Beat Camp Hill in State Quarterfinals
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Minersville Girls Cruise to State Semifinals
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Moravian Academy vs Mahanoy Area
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Minersville vs Pine Grove Area
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Minersville Girls Basketball Team Celebrates with Pizza Party
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Marian Catholic vs Minersville
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Pottsville vs Mahanoy Area
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Old Forge vs Mahanoy area
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Mount Carmel Area girls basketball
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Minersville vs Pottsville
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Minersville girls basketball