Watch Live: April the Giraffe’s Calf Has ‘Calmed Down’

Minersville girls basketball

Posted 6:43 pm, March 20, 2017, by

A 29-0 record, including two wins over Mahanoy Area, has Minersville in the girls 'AA' semi finals.  The Battlin' Miners play Mahanoy, once again, at Martz Hall in Pottsville.  The winner heads to Hershey for the State Finals on Thursday.

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