After an EF-2 tornado touched down in Luzerne and Lackawanna Counties--a rare occurrence in February--some Talkback 16 callers were pleased with our news coverage. Others, not so much.
Talkback 16: February Tornado
-
Talkback 16: A Talkback Divided
-
Talkback Feedback: Campaign Season
-
Talkback 16: The New President
-
Talkback 16: Election Day
-
Talkback 16: Healthcare, Motorcycle Safety and the Backyard Train
-
-
Talkback: President Trump, Hillary Clinton, and Security Reimbursement
-
Talkback Feedback: Being Thankful
-
Talkback 16: All About Penn State
-
Talkback 16: Anti-Trump Protests
-
Talkback: Lookback 2016 #3
-
-
Talkback: Lookback 2016 #4
-
Talkback: Lookback 2016 #1
-
Talkback 16: Compliments and Criticism