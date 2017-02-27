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Talkback 16: February Tornado

Posted 6:28 pm, February 27, 2017, by

After an EF-2 tornado touched down in Luzerne and Lackawanna Counties--a rare occurrence in February--some Talkback 16 callers were pleased with our news coverage. Others, not so much.

Talkback 16 Online Discussion:

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