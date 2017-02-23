In today's edition of Talkback 16, topics include anything from healthcare, staying safe on a motorcycle, and, of course, everyone's favorite Backyard locomotive.
Talkback 16: Healthcare, Motorcycle Safety and the Backyard Train
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Talkback 16: Motorcycles, Shamokin Mayor, PhotoLink Library
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Talkback 16: Centralia, Backyard Trolley
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Talkback 16: Animal Abuse, Teachers Strike, Medical Marijuana
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Talkback 16: President’s Immigration Order, Hunting Coyotes, The Train
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Talkback 16: Pre-game Prayer, the Backyard Train, and a Drought
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Talkback: Marijuana, Bank Robberies and the Backyard
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Talkback 16: A Talkback Divided
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Talkback Feedback: Campaign Season
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Talkback 16: The New President
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Talkback 16: Election Day
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Talkback: President Trump, Hillary Clinton, and Security Reimbursement
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Talkback Feedback: Being Thankful
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Talkback 16: All About Penn State